Sport

Craiova, decimată! Ce fotbaliști au lipsit de la antrenamentul oficial pentru decisivul cu Levski Sofia

Universitatea Craiova, fără 4 jucători la antrenament, cu o zi înaintea meciului decisiv cu Levski Sofia din Champions League! Toate detaliile: despre cine este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță, Tibi Cocora
28.07.2026 | 12:07
Craiova decimata Ce fotbalisti au lipsit de la antrenamentul oficial pentru decisivul cu Levski Sofia
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Universitatea Craiova, fără 4 jucători înaintea meciului cu Levski Sofia. Foto: Fanatik
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Universitatea Craiova a susținut în cursul zilei de marți la propria bază de pregătire antrenamentul premergător meciului de miercuri seară de pe teren propriu cu Levski Sofia, manșa secundă a turului doi preliminar din Champions League. După cum se știe deja foarte bine, în turul de săptămâna trecută din Bulgaria, oltenii au fost învinși cu scorul de 0-1.

Universitatea Craiova, fără 4 jucători la antrenament înaintea returului cu Levski Sofia

La această ședință de pregătire, antrenorul Filipe Coelho nu s-a putut baza pe trei jucători importanți, din motive medicale. În primul rând, fundașul central Oleksandr Romanchuk este suspect de ruptură musculară și astfel nu va putea juca în returul cu Levski, după cum FANATIK a informat în exclusivitate luni seară. 

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În plus, și Assad Al Hamlawi s-a accidentat recent, informație publicată de asemenea în exclusivitate de site-ul nostru la momentul respectiv. Atacantul palestinian nu a făcut deplasarea în Bulgaria săptămâna trecută și nu va juca nici în returul de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Mai mult, Ronaldo Webster a fost foarte aproape de o accidentare gravă în prima repriză a meciului cu Dinamo, înainte să o „comită” la golul de 0-2. La scurt timp a fost schimbat de Coelho, iar acum nu s-a antrenat alături de coechipierii săi.

Cu cine ar putea juca Filipe Coelho în apărare

Nu în ultimul rând, antrenorul portughez nu s-a bazat la ședința de pregătire din cursul zilei de marți nici pe un alt fundaș central, tânărul Darius Fălcușan, doar că acesta nu a făcut oricum parte din planurile lusitanului până acum. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate noua destinație a tânărului jucător. În aceste condiții, Universitatea Craiova rămâne cu doar cinci opțiuni pentru poziția de fundaș central la acest meci cu Levski Sofia.

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Este vorba despre Screciu, Rus, Stevanovic, Badelj și Crețu. Iar oltenii folosesc, aspect bine cunoscut deja, un sistem cu trei stoperi. În plus, varianta Crețu este o improvizație. Chiar dacă a mai jucat acolo de-a lungul timpului, el este totuși mijlocaș central la bază. Mai mult, Badelj a gafat impardonabil cu Dinamo, fiind eliminat, și astfel a devenit indezirabil în Bănie, după cum FANATIK a anunțat în exclusivitate zilele trecute. Așadar, pare destul de greu de crezut că se va apela la serviciile sale pentru partida decisivă de miercuri seară. În consecință, sunt șanse foarte mari ca linia defensivă a Universității Craiova la returul cu Levski să fie compusă în zonă centrală din Screciu, Rus și Stevanovic.

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Jucătorii Universității Craiova la antrenamentul de marți

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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