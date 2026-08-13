„Craiova e calificată. Chiar în Europa League”. Verdictul pe care oltenii nu se așteptau să-l audă de la FCSB!

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Universitatea Craiova se pregătește pentru un nou meci important în preliminariile Europa League, iar Mihai Stoica este convins că oltenii vor continua aventura. Oficialul celor de la FCSB a oferit un verdict categoric și susține că formația din Bănie are toate șansele să ajungă chiar în Europa League.

Mihai Stoica nu are niciun dubiu! Ce a spus despre parcursul european al Craiovei

Oltenii își doresc să ajungă cât mai departe în Europa, iar prezența într-o fază superioară a competiției ar reprezenta un rezultat important și pentru fotbalul românesc.

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privește însă situația și din perspectiva luptei din SuperLiga. Un program european încărcat înseamnă meciuri disputate din trei în trei zile, deplasări și mai puțin timp pentru recuperare. Craiova ar fi astfel obligată să gestioneze în paralel lupta din campionat și partidele din Europa.

Mihai Stoica vrea Craiova în Europa League! Motivul are legătură directă cu FCSB

Mihai Stoica știe foarte bine ce înseamnă un asemenea program pentru o echipă din SuperLiga. FCSB a trecut în ultimele sezoane prin perioade în care a fost nevoită să joace constant în campionat la doar câteva zile după partidele europene. Oficialul roș-albaștrilor și-ar dori acum ca și Craiova să se confrunte cu același ritm infernal.

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„Craiova e calificată. Craiova este calificată în Europa League. Eu asta mi-aș dori. Vreau să vedem parcursul unei alte echipe din SuperLiga în Europa League. Vreau să aibă meci cu noi la trei zile după ce joacă în Europa League”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.