„Craiova, echipa-superlativ a campionatului!”. Marius Mitran, în extaz după ce „Știința” e din nou lider în SuperLiga

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Cu egalul alb din Gruia, în compania CFR-ului, Universitatea încheie prima jumătate a sezonului regulat pe poziția pe care a terminat întreg sezonul trecut, respectiv aceea de lider al SuperLigii. Mai mult decât atât, maniera prin care Știința a revenit pe locul ei e nu doar absolut meritată, ci și una care lasă puține speranțe adversarilor!

Marius Mitran, în al nouălea cer după ce Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în clasamentul SuperLigii

Cu exact aceeași formulă de echipă ca joia trecută, în Conference League, contra Egnatiei, , Știința a îmbrăcat haina optimistă, precum și cele mai frumoase tricouri din SuperLiga, forțând încă din start seria celor opt (!) victorii consecutive! O calitate evident superioară a echipei a confirmat nu doar ideea că victoriile aduc victorii, ci că aduc și cel mai bun atac din SuperLiga, precum și cea mai bună apărare!

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Teoretic și practic, Universitatea este echipa-superlativ a turului de campionat, care nu doar că domină evident competiția, ci o și înfrumusețează prin eleganța jocului, prin calitatea jucătorilor și prin spiritul ofensiv unic, pentru că trupa lui Don Filipe Coelho e prima la toate capitolele, inclusiv la numărul de ocazii create pe meci! O furtună!

Linia defensivă impenetrabilă, vorba unui prieten, „ce poți să mai faci când ai în față un ucrainean, un sârb și un român” este, în aceeași măsură, nu doar distrugătoare de atacuri adverse, ci și generatoare ale propriilor trasee de atac. De acolo e energia primă, acolo e punctul de comandă!

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Valoare, echipă, clasă… E foarte bine așa: lider!

Echipa lui Marius Șumudică a simțit cel mai acut acest lucru, pentru că după ocazia lui Nalici, lovitură de cap apărată de Popescu, în minutul 6, nimic și nimeni nu s-a mai produs, o bună perioadă, la poarta campioanei. David Matei și Joao Lameira au avut și ei golul în gheată, dar a fost rândul lui Vâlceanu să se opună și să amâne totul pentru repriza secundă. Când noi ne așteptam la o victorie, însă CFR s-a dovedit o piatră tare. Cea mai tare a SuperLigii!

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Craiova nu a mai așteptat însă nimic, a comprimat spațiile tot mai mult, a împins liniile proprii și le-a intercalat celor ale clujenilor și a apelat la Elisor și Teles în locul lui Assad Al Hamlawi și Joao Lameira, semn că pentru ea nu era de ajuns punctul care era oferit de tabela la scor alb, chiar dacă îi oferea prima poziție în ierarhie…

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În cele din urmă, oboseala celor 28 de meciuri din iulie și până astăzi a aruncat o șoaptă și apoi a rostit un cuvânt: bine! E foarte bine așa: lider. Și apoi altele: valoare, echipă, clasă!