Sport

„Craiova, echipa-superlativ a campionatului!”. Marius Mitran, în extaz după ce „Știința” e din nou lider în SuperLiga

Marius Mitran
09.11.2026 | 07:40
Craiova echipasuperlativ a campionatului Marius Mitran in extaz dupa ce Stiinta e din nou lider in SuperLiga
opiniile fanatik
Marius Mitran e de părere că Universitatea Craiova e cea mai bună echipă din SuperLiga la ora actuală. Foto: colaj Fanatik
Universitatea Craiova e noul lider al SuperLigii la jumătatea sezonului regular, iar Marius Mitran e ferm convins că „echipa-superlativ a campionatului” nu poate rata un nou titlu.
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Cu egalul alb din Gruia, în compania CFR-ului, Universitatea încheie prima jumătate a sezonului regulat pe poziția pe care a terminat întreg sezonul trecut, respectiv aceea de lider al SuperLigii. Mai mult decât atât, maniera prin care Știința a revenit pe locul ei e nu doar absolut meritată, ci și una care lasă puține speranțe adversarilor!

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Cu exact aceeași formulă de echipă ca joia trecută, în Conference League, contra Egnatiei, (mai puțin Ștefan Baiaram, plecat de urgență la Craiova, cu doar câteva ore înaintea partidei, din cauza gravelor probleme de sănătate acuzate de tatăl său), Știința a îmbrăcat haina optimistă, precum și cele mai frumoase tricouri din SuperLiga, forțând încă din start seria celor opt (!) victorii consecutive! O calitate evident superioară a echipei a confirmat nu doar ideea că victoriile aduc victorii, ci că aduc și cel mai bun atac din SuperLiga, precum și cea mai bună apărare!

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Teoretic și practic, Universitatea este echipa-superlativ a turului de campionat, care nu doar că domină evident competiția, ci o și înfrumusețează prin eleganța jocului, prin calitatea jucătorilor și prin spiritul ofensiv unic, pentru că trupa lui Don Filipe Coelho e prima la toate capitolele, inclusiv la numărul de ocazii create pe meci! Ceea ce s-a întâmplat și în fața acestei excepționale defensive a CFR-ului lui Marius Șumudică! O furtună!

Linia defensivă impenetrabilă, vorba unui prieten, „ce poți să mai faci când ai în față un ucrainean, un sârb și un român” este, în aceeași măsură, nu doar distrugătoare de atacuri adverse, ci și generatoare ale propriilor trasee de atac. De acolo e energia primă, acolo e punctul de comandă!

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Valoare, echipă, clasă… E foarte bine așa: lider!

Echipa lui Marius Șumudică a simțit cel mai acut acest lucru, pentru că după ocazia lui Nalici, lovitură de cap apărată de Popescu, în minutul 6, nimic și nimeni nu s-a mai produs, o bună perioadă, la poarta campioanei. David Matei și Joao Lameira au avut și ei golul în gheată, dar a fost rândul lui Vâlceanu să se opună și să amâne totul pentru repriza secundă. Când noi ne așteptam la o victorie, însă CFR s-a dovedit o piatră tare. Cea mai tare a SuperLigii!

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Craiova nu a mai așteptat însă nimic, a comprimat spațiile tot mai mult, a împins liniile proprii și le-a intercalat celor ale clujenilor și a apelat la Elisor și Teles în locul lui Assad Al Hamlawi și Joao Lameira, semn că pentru ea nu era de ajuns punctul care era oferit de tabela la scor alb, chiar dacă îi oferea prima poziție în ierarhie…

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În cele din urmă, oboseala celor 28 de meciuri din iulie și până astăzi a aruncat o șoaptă și apoi a rostit un cuvânt: bine! E foarte bine așa: lider. Și apoi altele: valoare, echipă, clasă!

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Marius Mitran
Marius Mitran
Director de Imagine și Comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal din 2013, Marius Mitran este unul dintre cei mai cunoscuți ziariști sportivi români de după Revoluție. Din februarie 2025 este invitat permanent al emisiunii Fanatik SuperLiga, dar scrie în paralel și editoriale pe site-ul FANATIK.RO sau în revista glossy Fanatik.
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