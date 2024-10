Craiova este acoperită de cenușă. Mai mulţi oameni au ajuns la urgenţe. Garda de Mediu spune că nu poate interveni

O defecțiune la o termocentrală a creat haos în Craiova. Mai mult, o femeie a ajuns la spital deoarece i-a intrat pulberea în ochi. Directorul Gărzii de Mediu susține că nu poate interveni.

Cenușa s-a lăsat peste întregul oraș

În ulimele zile, locuitorii din Craiova se plâng de , care a devenit irespirabil. Mai mult, o cenușă s-a lăsat peste oraș. Din această cauză, o femeie a ajuns la urgențe cu dureri mari.

„Am făcut treabă în curte și mi-a intrat cenușă în ochi, plouă cu cenușă, mi-am curățat ochii, am încercat, nu am reușit și am ajuns la urgență pentru că era o durere îngrozitoare”, a declarat o femeie, potrivit .

are în vedere toate reclamațiile făcute de localnici în legătură cu Termocentrala CET II care polueză aerul masiv. Mai mult, directorul susține că nu poate interveni în cazul ultimei avarii.

„Pe avarie nu poți să intervii, e prevăzut în actul de reglementare scrie că, pe avarii care nu trebuie să depășească un anumit număr pe an, nu știu exact cât, are obligația acest operator ca în maxim 6 ore să remedieze și să intre în parametri normali”, a declarat directorul Gărzii de Mediu Dolj, Gheorghe Călinoiu, conform sursei citate.

Cartierul din Craiova, acoperit cu praf

Locuitorii din Bariera Vâlcii sunt cei mai afectați de cenușa depusă. Gospodăriile sunt acoperite particulele apărute în urma unei avarii la CET II. Harta senzorilor, care măsoară nivelul particulelor poluante PM 2,5, arată concentrații până de 4-5 ori mai mari decât limita admisă de Organizația Mondială a Sănătății.

„Vineri a existat o cădere de tensiune la CET şi blocul energetic a decuplat, iar până la repornire s-a evacuat pe coşul de rezervă. Probabil că toate pulberile în suspensie, PM10 şi PM 2,5 s-au depus apoi în împrejurimi urmare a acestui fenomen. Din câte am înţeles de la reprezentanţii CET, ei atunci au repus grupul în funcţiune după perioada de vară şi pentru a intra în parametrii normali a fost o perioadă de tranziţie de evacuare, fără instalaţia de desulfurare.

Am înţeles că ieri (luni – n.r.) au fost mai multe sesizări. Dar aceste pulberi nu se depun deodată, după o astfel de avarie poate persista fenomenul de depuneri. Am văzut şi eu că au fost emisii puternice pe coşul de rezervă şi toate acele pulberi s-au depus în timp, au continuat să se depună în aceste zile”, a declarat Gheorghe Călinoiu, .

În acest an au existat două verificări la CET din cauza sesizărilor primite. Deși s-au făcut investiții în instalațiile de desulfurare, tehnologia învechită utilizată la termocentrală poate duce la episoade de emisii de pulberi pe tot parcursul procesului de gestionare a cărbunelui, potrivit sursei citate.

„Este o centrală cu o tehnologie foarte veche. Au fost făcute, într-adevăr, investiţii pentru acele instalaţii de desulfurare, pentru protecţia mediului, pentru a obţine nişte emisii impuse de Comisia Europeană. Dar tot ce ţine de gestionarea cărbunelui, de la descărcarea navetelor de tren, transportul din depozitul de cărbune până la cazanele de ardere şi aşa mai departe, există surse de praf. Există un program de întreţinere, de salubrizare, dar există totuşi aceste surse”, a mai adăugat Călinoiu pentru presa locală.