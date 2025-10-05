„Craiova este o echipă vulnerabilă defensiv”. Analiza oltenilor înaintea derby-ului cu FCSB de pe „Arena Națională”

. Înainte de derby-ul pe care gruparea din Bănie îl va disputa duminică împotriva campioanei FCSB, Marius Șumudică și Andrei Vochin au analizat din punct de vedere tactic echipa pregătită de Mirel Rădoi.

Universitatea Craiova, analizată înainte de derby-ul cu FCSB

Andrei Vochin s-a pronunțat cu privire la acțiunile lui Mirel Rădoi din timpul partidei cu Rakow. „Se spune că antrenorii foarte buni se cunosc la pauză și la schimbări. Din păcate, la meciul de aseară (n.r. joi), echipa a terminat prima repriză gâfâind, dar a început catastrofal partea a doua. La pauză nu s-a întâmplat ceva care să ajute echipa”, a afirmat jurnalistul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Apoi, Marius Șumudică a numit principala vulnerabilitate a oltenilor: „Universitatea Craiova e atât de ofensivă, încât auturile de margine sunt executate de fundașii centrali. Automat, sunt vulnerabili pe faza defensivă, pierzi jucătorul care bate autul. Mirel face lucrurile astea, el știe cel mai bine, este un tip foarte ofensiv. În momentul de față, Universitatea Craiova este vulnerabilă din punct de vedere defensiv, au mari probleme”.

Care este fotbalistul care a salvat-o pe Universitatea Craiova de un rezultat rușinos contra lui Rakow: „Este un câștig”

a avut o prestație bună contra lui Rakow. Marius Șumudică a vorbit despre evoluția fundașului, iar tehnicianul a scos în evidență și aspectul pe care acesta ar trebui să îl îmbunătățească.

„Rus are trei intervenții senzaționale, i-a salvat pe Craiova de un scor fluviu. Este un jucător agresiv, cu spirit de sacrificiu, dar are probleme pe faza de inițiere și pe construcție. Nu are tehnicitatea necesară. Presiunea celor de la Rakow era sus, iar Craiova încerca să joace de la portar la fundașul central, iar mai apoi să ducă mingea la margine.

Aici, cred că Rus are o problemă, nu este un jucător cu o tehnicitate deosebită, comparându-l cu Screciu, care are mult mai multă calitate pe construcție, Badelj la fel. Dar, din punct de vedere al sacrificiului și al dorinței, Rus este un câștig pentru Craiova”, a afirmat fostul antrenor al Rapidului în exclusivitate pentru FANATIK.

Care este marea problemă a Universității Craiova: „Au nevoie de un specialist!”

Andrei Vochin a subliniat faptul că Universitatea Craiova se confruntă cu o problemă serioasă când vine vorba despre fazele fixe defensive, iar acesta e de părere că staff-ul lui Mirel Rădoi ar trebui completat cu un antrenor de faze fixe. „Universitatea Craiova are mari probleme la fazele fixe defensive. Autul de la care a pornit golul 2 face parte din gama fazelor fixe.

Universitatea Craiova nu e în stare să trateze corect o fază fixă defensivă. Trebuie un ajutor de specialitate. Dacă tu nu ești în stare și nu ai în staff un om care să fie în stare să facă aceste lucruri, apelează la un specialist. În Premier League nu mai există echipă fără antrenor de faze fixe”, a declarat jurnalistul.

