„Craiova fără aer: ca în Bulgaria, luăm gol tot în minutul 8!” Marius Mitran, apel la mândria de olteni: „Miercuri va fi meciul vieții! Doar cine nu cade, nu se poate ridica!”

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Dinamo – Universitatea Craiova este meciul vieții pentru olteni. Sau, poate mai corect spus, dacă gândești având manualul de istorie în față, al unei alte vieți, prelungite în cea de azi, o odisee pământeană cu episoade și capitole grele la activ. Iar ultimul episod abia ce s-a decis: Craiova sufocată!

Marius Mitran scrie despre derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 5-1

Universitatea Craiova în grupa principală a UEFA Champions League e însă visul vieții pentru olteni. Între cele două obiective existențiale, sâmbătă seara, pe stadionul (de lângă) Arcul de Triumf, Universitatea a ales să le urmărească și atingă pe amândouă. Pe rând, succesiv, pentru că așa e calendarul, pe calm și strategie, pentru că așa e construit Filipe Coelho. Care exact identic și-a construit și echipa: cu suflet, calm și o anume viziune a jocului, care, cu Dinamo, s-a transformat în carusel, jos-sus-jos, finalmente foarte jos! Poate ținând cont de obiectivul principal, și

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De aceea și formula de echipă aleasă de portughez: Sava – Crețu, Stevanovic, Badelj – Teles, Băluță, Anzor, Webster- David Matei, Nsimba, Etim. Cu Webster debut în Superliga, dar, încă și mai important, cu șapte titulari odihniți pentru returul amintit deja, cu bulgarii. Și, la fel ca în Bulgaria, Craiova primește gol tot în minutul 8: Pop, cu o lovitură de cap plasată, îl găsește pe Soro, central, în spatele liniei de apărare a Craiovei, și acesta reia din 6 metri fulgerător: 1-0. Dinamo dansează fericită!

Doar ea? Doar Dinamo București a venit la derby-ul de sâmbătă seara? Doar Dinamo București, chiar așa să fie? Pare că da, chiar dacă Bellaarouch are o intervenție excelentă nici zece minute mai târziu, în fața lui Nsimba. În minutul 23, David Matei trage, din 10 metri, cu pământul, dar portarul “câinilor” scoate, greu, peste transversală! Imediat, ca în America, pauză de hidratare. Mai ales că, la centru, venit tocmai de acolo, e celebrul Istvan Kovacs!

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Desfășurare nebună a derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova

Jocul e alert, Știința pare că a depășit șocul golului primit, dar doar pare: în minutul 29, îi pune mingea pe tavă lui Amstrong și acesta, singur cu Sava în față, îi pasează simplu, lui Musi, care, cu poarta goală, execută: 2-0! O gafă cum nu prea vezi în Superliga. Imediat Irimia primește un “galben”, meciul se înăsprește, Craiova nu cedează.

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Nsimba acuză scandări rasiste, dar are timp și de încă un cartonaș galben, pentru Amstrong, care parcă îl caută. În minutul 37, Webster, accidentat, e scos de Coelho și în locul său intră Mora. În stânga va trece Teles, bineînțeles. Iar fotbalul e înlocuit și el, cu nervii tuturor…

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Pe acest fond se putea face 3-0 pentru Dinamo, în minutul 43: Musi îl pierde pe drum pe Stevanovic, Sava îi iese în față și se bâlbâie cu mâna pe minge, iar Musi îl depășește și trimite în poartă, dar e un henț la Musi și golul e anulat de VAR. Nouă minute de prelungire, să te ții! În al treilea minut, Badelj îl faultează clar, în careu, pe Musi, încasează cartonașul galben, dar și mai rău e că e penalty. Ba nu! După o lungă analiză, la VAR se decide că e fault în afara careului, Badelj scapă de “galben” pentru a primi cartonașul roșu. Dezastru pentru Știința! 0-2 și 10 contra 11…

Marius Mitran face apel către toți oltenii: miercuri este meciul vieții

Meciul e rostogolit peste Craiova, sufocată de gafe, superficialitate și neputință. Da, la balul de sâmbătă seara nu s-a prezentat decât Dinamo, iar Pop ratează de puțin golul 3 (90+10)! Toată Craiova e cu gândurile la Levski, desigur, e o evidență, dar meciul cu Dinamo a devenit aproape un coșmar. E o altă evidență. Și mai e o repriză de supliciu, suferință și orice poate fi mai greu. Greu spre insuportabil! Sau nu?

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La pauză, intră Tavares și Bancu, ies Etim și Anzor, ultimul pentru a fi miercuri mai odihnit. Se mai poate îndrepta ceva? Imediat, Tavares are o “bară”, cu indulgență. Matei e sub meci, Știința însă nu cedează. Iar Bancu dă o pasă de geniu, Nsimba îl ridiculizează pe Stoinov și trage necruțător sub bară: 2-1! E minutul 50 și imediat Teles are egalarea în picior, dar Bellaarouch scoate în stil mare! (53). Nsimba reușise o pasă cu pieptul! Craiova, în 10, pare a fi ea în superioritate.

3-1 face însă Pop, liber în careu, la un pas de clasă al lui Armstrong. E minutul 59, nu e ofsaid, cum indicase asistentul Tunogy, ci e gol! VAR-ul deliberase prea mult însă. Kovacs e chemat și validează. Ceva s-a întâmplat însă cu apariția lui Musi în careu și acesta e motivul prezenței arbitrului la ecran. Dar decizia e corectă, absolut. Iese David Matei, intră Băsceanu (67). Apoi iese Băluță și intră Cicâldău (69). Cârjan, dezinvolt, îl întinde pe Sava (70), dar e doar corner pentru Dinamo.

În minutul 75, la un corner, Mora atinge mingea cu mâna și penalty-ul e transformat tot de Cârjan: 4-1. Pentru prima dată, sub conducerea lui Filipe Coelho, Știința pierde două meciuri la rând! Și ce meciuri! Ce meciuri! Bancu primește și el cartonașul galben (86), neputința însă e cel mai puțin a lui, dimpotrivă. Încă un corner, în minutul 90+3, Soro bate un corner de pe stânga, iar Pascual se înalță imperial: 5-1!! Miercuri va fi însă meciul vieții pentru campioana țării! Cine nu cade nu se poate ridica! Iar viața Craiovei nu este și nu poate fi cea din meciul cu Dinamo!