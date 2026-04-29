CE TREBUIE SĂ ȘTII Nemulțumiri majore la Craiova din cauza biletelor pentru finală. Cum vor face deplasarea la Sibiu ultrașii din Peluza Nord

Atmosfera este din ce în ce mai încinsă la Craiova cu două săptămâni înainte de finala Cupei României. Meciul cu Universitatea Cluj, programat pe 13 mai la Stadionul Municipal Sibiu, a stârnit deja reacții dure în rândul suporterilor olteni, nemulțumiți de modul în care au fost repartizate biletele pentru ultimul act. Peluza Nord Craiova a anunțat mobilizare totală pentru deplasarea la Sibiu, însă mesajul transmis de liderii galeriei conține și un atac frontal la adresa Federației Române de Fotbal.

Fanii alb-albaștri au început deja să se organizeze pentru finala de la Sibiu, iar Peluza Nord a anunțat că deplasarea va fi făcută cu un tren special, pus la dispoziție pentru suporteri. În același timp, liderii galeriei au stabilit și condițiile de acces pentru pachetul care include transport și bilet la meci.

Prioritate vor avea abonații și apropiații peluzei, care pot accesa oferta până la partida cu Dinamo București, urmând ca ulterior locurile rămase să fie disponibile pentru toți suporterii. Nemulțumirea principală rămâne însă numărul redus de bilete alocate fanilor celor două echipe, aspect care a generat reacția dură a Peluzei Nord.

„Peluza Nord organizează deplasarea la Sibiu cu un tren special pentru meci! Costul pachetului (transport + bilet garantat) este de maximum 200 de lei. Având în vedere organizarea mizerabilă și împărțirea complet nedreaptă a biletelor (sub 2.500 pentru fiecare club, 2.000 online și peste 6.000 pentru „șpârlele” lui Burleanu), acestea sunt extrem de limitate. Puteți începe deja să contactați membrii brigăzilor pentru înscriere!

ATENȚIE! Abonații și apropiații peluzei au acces exclusiv la acest pachet de 1.500 de locuri DOAR până duminică, la meciul cu Dinamo. De luni, oferta devine disponibilă pentru toți suporterii. Nu ne contacta dacă știi că nu te poți ridica la nivelul acestui meci. Lasă locul liber pentru cei care pot să o facă!

IMPORTANT!!! Mâine apar bilete la tribună pe site-ul de bilete. Creați-vă conturi și fiți foarte atenți! Cumpărați cât de multe bilete puteți; dacă aveți în plus, contactați-ne și le cumpărăm noi pe toate la prețul corect. LUPTĂM!”, se arată în .

Cât costă un bilet la finala Cupei României Betano

FRF a anunțat procedura de achiziționare a biletelor pentru meciul din . Cele două cluburi vor primi un număr egal de tichete, care vor fi comercializate la casele de bilete. Alte 2000 de tichete sunt păstrate pentru publicul general.

„Biletele din sectoarele dedicate publicului general, sub 2.000 de tichete de acces, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de joi, 30 aprilie, la prânz. Celelalte bilete au fost împărțite în mod egal celor două finaliste. Procesul de vânzare a biletelor din sectoarele rezervate fanilor celor două finaliste se realizează prin intermediul cluburilor, iar cei care doresc tichete în sectoarele dedicate sunt rugați să se intereseze pe canalele de comunicare ale celor două cluburi. Prețul biletelor la finala Cupei României Betano este: 50 RON (peluze) și 100 și 150 RON (tribune)”, a anunțat FRF prin intermediul site-ului oficial.

. Atât în 2024, 2025, cât și în 2026, marea finală s-a jucat tot pe stadionul din Sibiu. Acum, costul este unul dublu față de cel din 2024, atât la peluză, cât și în tribune.