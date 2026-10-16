Craiova i-a cucerit pe spaniolii de la Getafe. Ce au mâncat și ce au vizitat înainte de meci. Video

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Angajații lui Getafe au vizitat Craiova înainte de meciul cu Universitatea din Conference League. Oltenii i-au primit călduros și le-au arătat cât de ospitalieri sunt cei din Bănie.

Sarmalele și micii i-au încântat pe spaniolii de la Getafe

Meciul lui Getafe cu Universitatea Craiova a avut un rol important în istoria clubului pentru spanioli. A fost primul în UEFA Conference League, așa că oamenii de la social media au promovat în detaliu duelul și orașul Craiova. Aceștia au început cu un tur al stadionului, unde . Pe urmă, s-au îndreptat către restaurant pentru a gusta preparatele tradiționale românești: micii și sarmalele, despre care au comentat: „Bun, foarte bun!”.

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Pe urmă a urmat un tur la Grădina Botanică, unde s-au plimbat și au admirat culorile și vegetația exclusivistă a toamnei, ca ulterior să se oprească la Biserica „Madona Dudu”. Destinația finală prezentată în video a fost într-o piață, unde mai mulți negustori i-au întâmpinat cu un călduros: „Bine ați venit la Craiova!”.

Getafe, nevoie disperată de puncte în campionat

Meciul s-a terminat 1-1, cu , după ce a preluat conducerea prin Assad Al Hamlawi, în minutul 59. Pentru olteni urmează duelul din deplasare împotriva celor de la Inter Club d’Escaldes, nu înainte însă de partida pe care elevii lui Coelho urmează să o dispute pe teren propriu în etapa a 12-a din SuperLiga împotriva celor de la Farul, duminică de la ora 21:00.

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De cealaltă parte, pe Getafe o așteaptă partida din La Liga de pe teren propriu împotriva lui Rayo Vallecano, echipă la care joacă și Andrei Rațiu. Gruparea pregătită de Jose Bordelas are nevoie disperată de puncte în campionat, a acumulat doar 8 în 8 partide și ocupă locul 14. În timp ce în Conference League va primi vizita lui Lugano și Brighton.