Craiova îl are în curte pe urmașul lui Gică Popescu: „L-am adus personal de la Brașov”. Exclusiv

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Universitatea Craiova ar putea avea în propria academie un nume de urmărit pentru anii care vin. Silviu Bogdan a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, povestea unui puști născut în 2006, pe care îl consideră un mijlocaș de mare perspectivă și îl aseamănă cu „legenda“ Gică Popescu. Acesta spune că l-a urmărit și a insistat personal pentru aducerea lui de la Kids Tâmpa Brașov, fiind impresionat în special de stilul său de joc și de felul în care atacă spațiile cu mingea la picior.

Silviu Bogdan pariază pe un puști de la Craiova: „Îmi place să-l compar cu Gică Popescu”

Sebastian Șerban este unul dintre copiii în care Silviu Bogdan își pune speranțele pentru viitor. Fostul oficial al Universității Craiova a explicat că l-a remarcat pe mijlocaș încă de la Kids Tâmpa Brașov și a făcut demersurile pentru ca acesta să ajungă la academia clubului din Bănie.

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Bogdan susține că tânărul jucător are un profil aparte și că modul în care progresează cu mingea, verticalizează și participă la construcție îi amintește de Gică Popescu. Puștiul a ajuns deja în lotul unei partide a Craiovei, iar Silviu speră ca, în timp, acesta să confirme așteptările.

„Vreau să mai rețineți un nume. Am adus un jucător personal de la Kids Tâmpa Brașov, îl cheamă Șerban. Zic eu un mijlocaș de perspectivă, copil născut în 2006. A fost în lot la un meci și mă laud cu el, în ghilimele, dacă pot spune așa. Sper să ajungă la un nivel bun. E un mijlocaș pe care îmi place să-l compar cu Gică Popescu, pentru că pleacă mult cu mingea la picior, verticalizează jocul. E un copil care n-a trecut prin fotbal.

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Poate ar fi trebuit să debuteze la 17-18 ani, dar Kids Tâmpa era la liga a 3-a, nu avea cum. Eu l-am văzut, am sunat patronul clubului și l-am rugat să-mi dea detalii despre el, ca să-l aduc aici. Îi mulțumesc și familiei că a acceptat să vină aici. Nu prea mă înșel la jucători, pentru că îi urmăresc ani de zile și pot spune că seamănă la stil cu Gică Popescu“, a declarat Silviu Bogdan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Silviu Bogdan, despre ruptura de Mihai Rotaru: „N-am avut nicio interacțiune cu Mihai Rotaru de o lună de zile”

Silviu Bogdan, , susține că despărțirea de Universitatea Craiova nu a însemnat și dispariția respectului pe care îl are pentru Mihai Rotaru sau pentru club. În același timp, și amintește contribuția pe care a avut-o la formarea mai multor jucători care au ajuns ulterior să fie vânduți de Universitatea Craiova.

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„De o lună de zile sunt șomer de lux, nu s-a schimbat nimic. N-am avut nicio interacțiune cu Mihai Rotaru de o lună de zile. Pe domnul Rotaru, indiferent că acum nu vorbesc cu el, are tot respectul meu, atât el, cât și clubul. Cred că și din partea dânsului e respect, dar acesta să fie și din punct de vedere al afacerii.

Dacă e să facem un remember observăm că ultimii jucători vânduți din Academia Universității Craiova sunt jucătorii crescuți la școala mea de fotbal. E vorba de Andrei Vlad, de Screciu, nu mai vorbim de Mihăilă și așteptăm transferul lui Baiaram. Sunt jucători pe care s-au încasat sume bune, dar, repet, e un business care trebuie respectat, iar banii se fac împreună“, a punctat Silviu Bogdan, la FANATIK SUPERLIGA.

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