Sport

„Craiova Impecabila!”. Marius Mitran, fascinat de demonstrația Universității cu Inter d’Escaldes: „Un adversar dezmembrat uneori în mici bucăți”

Marius Mitran
22.10.2026 | 22:03
Craiova Impecabila Marius Mitran fascinat de demonstratia Universitatii cu Inter dEscaldes Un adversar dezmembrat uneori in mici bucati
opiniile fanatik
Marius Mitran, după Inter Escaldes - U Craiova 1-3 / Foto: edit Fanatik
Universitatea Craiova a făcut spectacol în Andorra, 3-1 cu Inter d’Escaldes, și continuă să viseze la primăvara europeană după 44 de ani. Marius Mitran elogiază jocul campioanei României, maturitatea echipei lui Filipe Coelho și prestațiile lui Bancu, Baiaram, Mora și Assad.
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Știința a reușit să învingă simplu, cu 3-1, în Andorra, pe Inter d’Escaldes, de-o manieră mai categorică decât o arată tabela, demonstrând, încă o dată, că are un lot și o exprimare în joc care îi dau tot dreptul să spere la o primăvară europeană după 44 de ani.

Universitatea Craiova, demonstrație de forță în Andorra! „Un spectacol, un stil și un surâs de fericire!”

Jocul oltenilor, în multe momente încântător, a lăsat să se vadă, cu lejeritate, construcția tactică aproape fără cusur a unui antrenor, Filipe Coelho, care merită aplauze la scenă deschisă! El, Bancu, Assad, Baiaram, Mora și nu numai…

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Primele secvențe ale meciului din Andorra, cu “Inter-ul” local, au dezvăluit, ca în multe alte ocazii, o campioană a României extrem de eficientă și calculată în fiecare mișcare. Universitatea Craiova, conștientă de hiper-importanța partidei, orice alt rezultat în afara victoriei punând în mare dificultate obținerea calificării cel puțin între primele 24, la sfârșitul jocurilor din grupa de UEFA Conference League. Miza fiind clară, consecințele directe au venit de acolo!

Mai bună, teoretic și practic, conform datelor Transfermarkt care aveau în vedere valoarea celor două loturi de jucători, Știința noastră, de șapte ori mai valoroasă, a găsit însă destul de repede drumul către buturile unui portar, pe numele lui Javi Diaz, care avea să se dovedească repejor depășit și chiar copleșit de o Universitate efervescentă și extrem de matură. Un spectacol, un stil și un surâs de fericire!

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Marius Mitran, impresionat de campioana României: „O Știință excepțională!”

Lameira și Băluță la închidere, la siguranță, au reprezentat o cheie, dar efortul lui Baiaram, încă din primul minut, cursa și apoi centrarea lui Mora au dus mingea pe capul lui Assad și s-a făcut 1-0. Apoi Bancu a centrat de pe partea lui, stânga e o proprietate și o posesiune a sa, iar Baiaram, superb, acrobatic, a făcut 2-0 după nici cinci minute!

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Universitatea DE fotbal din Craiova și oamenii ei fantastici din tribunele stadionului au impresionat, inclusiv Popescu, salvator la o fază din primul sfert de oră, prin calm, fotbal elaborat și entuziasm. Un text după un astfel de meci nu poate ocoli superlativele din dreptul Universității Craiova, în ciuda situației evidente, oferită de valoarea adversarului. O echipă gazdă obligată să joace astfel, adică mai slab, de o Știință excepțională!

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Universitatea Craiova visează la primăvara europeană după 44 de ani: „A venit, a văzut, a învins!”

Și totuși, ceva mă face să cred că acest Inter de Andorra a fost dominat, învins, ba chiar dezmembrat uneori în mici bucăți, pentru că Universitatea noastră a intrat de ceva vreme într-o zonă a clasei valorice superioare echipelor de acest gen. Craiova joacă în Conference cu dezinvoltura și conștiința unei echipe (măcar) de Europa League, acolo unde, de fapt și de drept, ar fi meritat să se etaleze în această toamnă. Dar vom mai avea prilejul să vorbim pe tema asta! Craiova nu avea voie să greșească și, conștientizând miza, nu a greșit! (Golul primit cu un sfert de oră înainte de final nu poate intra în această categorie, a fost o scăpare). Pentru că această Craiova însă, mai ales, nu avea voie să uite!

Cine e, dar mai cu seamă cine a fost și ce trebuie să redevină! Noaptea din munții Andorrei la Vella a fost o probă în acest sens. Să nu ne entuziasmăm după o victorie cu Inter d’Escaldes? Ba da! Să ne bucurăm! Și nu doar pentru că alții nu au învins acolo, ba dimpotrivă! Ci pentru că tot ceea ce era de așteptat să obținem, am obținut. În definitiv, Craiova, impecabilă, a venit, a văzut, a învins! La modul entuziasmant, apoi pe modul economic, așa cum îi stă bine unei campioane cu resurse. Uriașe. Pentru că în față are o lume de câștigat. Ea însăși fiind deja o lume!

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Golul, din ultimul minut al timpului regulamentar, al lui Elisor, a fost semnătura și lovitura de grație tocmai a acestui univers de talent și inimi numit Universitatea. Mult mai bună. Fără emoții.

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Marius Mitran
Marius Mitran
Director de Imagine și Comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal din 2013, Marius Mitran este unul dintre cei mai cunoscuți ziariști sportivi români de după Revoluție. Din februarie 2025 este invitat permanent al emisiunii Fanatik SuperLiga, dar scrie în paralel și editoriale pe site-ul FANATIK.RO sau în revista glossy Fanatik.
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