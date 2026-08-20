Craiova, în alertă! Spaniolii au pus ochii pe unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Coelho

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Anzor Mekvabishvili (25 de ani) a intrat pe radarul formației spaniole Cadiz, din La Liga 2. Ibericii sunt gata să demareze negocierile pentru transferul internaționalului gruzin, pentru întărirea liniei mediene.

Anzor, dorit în Spania

Jurnaliștii spanioli au anunțat că Anzor Mekvabishvili este unul dintre jucătorii pe care Cadiz îi urmărește cu mare interes în această perioadă în vederea unui transfer. Antrenorul Albert Celades, fost jucător la Barcelona și Real Madrid, are nevoie de întăriri la mijlocul terenului pentru a ataca cu șanse reale promovarea în La Liga în acest sezon.

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Spaniolii și-au oprit atenția asupra lui Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova. Cel mai probabil, aceștia au fost foarte mulțumiți de randamentul unui alt gruzin, în sezonul precedent, Iuri Tabatadze (18 meciuri, 6 goluri), și sunt gata să aducă un alt georgian în lot.

În momentul de față, cel mai bine cotat jucător din lotul lui Cadiz este portarul Jokin Ezkieta – 2.500.000 de euro.

‼️🟡 Anzor Mekvabishvili del Universitatea Craiova interesa al Cádiz CF ➕ El mediocampista internacional georgiano de corte defensivo y organizador es uno de los muchos candidatos que maneja la directiva amarilla para esa posición. — RadarCadista (@RadarCadista)

Îl lasă Mihai Rotaru să plece?

din lotul Craiovei, în acest moment. (Getafe, AEK Atena sau Chicago Fire), însă nu au fost pe măsura pretențiilor acționarului Mihai Rotaru, omul care deține controlul echipei din Oltenia.

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Acesta ar fi cerut, inițial, 8.000.000 de euro pentru Anzor, apoi a scăzut pretențiile la 5.000.000 de euro. Problema este că FC Cadiz nu a plătit niciodată mai mult de 3.000.000 de euro pentru transferul unui jucător. S-a întâmplat în vara lui 2022, când l-a adus pe Theo Bongonda de la Genk. Un sezon mai târziu, congolezul era vândut la Spartak Moscova pentru 7.500.000 de euro.

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Așadar, Cadiz va fi nevoită să stabilească un nou record de transfer pentru a-l aduce pe Anzor Mekvabishvili sub comanda lui Albert Celades. În această vară, Cadiz i-a vândut pe Chris Ramos (Botafogo, 5.000.000 de euro) și Victor Chust (Elche, 1.000.000 de euro), așadar ar putea face un efort financiar pentru perfectarea tranzacției.

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Anzor Mekvabishvili a ajuns la Universitatea Craiova în ianuarie 2024, când oltenii au plătit 750.000 de euro pentru transferul său de la Dinamo Tbilisi.