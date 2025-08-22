News

Craiova, în lacrimi: când va fi înmormântată profesoara ucisă în fața fiicei sale de 11 ani. Ultimul omagiu pentru Silvana Dăogaru

Programul funeraliilor profesoarei din Craiova, ucisă în fața fiicei sale de 11 ani: află când va fi condusă pe ultimul drum și cum comunitatea îi va aduce omagiu.
Oana Bocskor
22.08.2025 | 16:35
Silvana Dăogaru, profesoara de germană din Craiova ucisă de soț în fața fetiței lor de 11 ani

Silvana Dăogaru, profesoară de limba germană la Colegiul Național „Carol I”, va fi condusă pe ultimul drum. Comunitatea colegilor și foștilor elevi se pregătește să îi aducă un omagiu și să se alăture rugăciunilor pentru odihna sufletului ei, după tragedia care a zguduit Craiova. Când va fi înmormântată?

Cum va fi protejată fetița de 11 ani din Craiova, martoră la moartea mamei sale?

O fetiță de 11 ani din Craiova a trăit momente de coșmar după ce a fost martoră la moartea mamei sale, profesoară de limba germană la Colegiul Național „Carol I”. Femeia, în vârstă de 44 de ani, a fost înjunghiată mortal de soțul ei, în vârstă de 45 de ani, chiar în locuința familiei. Micuța a fost găsită ținând-o de mână pe mamă până la intervenția vecinilor și a autorităților.

Bărbatul a sărit de la balconul apartamentului, situat la etajul 1, și a fost transportat la spital în stare gravă, unde a decedat ulterior. În urma tragediei, fetița a rămas în grija rudelor apropiate, însă autoritățile analizează în prezent modul în care va fi asigurată protecția și sprijinul ei pe termen lung. Cel mai probabil, micuța va rămâne în custodia bunicii, însă DGASPC Dolj urmează să evalueze situația familiei, resursele financiare și condițiile necesare creșterii ei, pentru a decide măsurile cele mai adecvate.

Când și unde va fi înmormântată profesoara de germană din Craiova?

Moartea Silvanei Dăogaru, profesoară de limba germană la Colegiul Național „Carol I” din Craiova, a lăsat o durere adâncă nu doar în sufletul familiei, ci și în rândul colegilor și al generațiilor de elevi pe care i-a format de-a lungul carierei. Cadrele didactice și foștii ei elevi au transmis mesaje de condoleanțe, descriind-o ca pe un om blând, luminos și mereu gata să ofere sprijin.

Reprezentanții Colegiului Național „Carol I” au anunțat cu durere momentul despărțirii de profesoară și au făcut public programul funeraliilor.

„Cu profundă durere, anunțăm trecerea prematură la cele veșnice a colegei noastre, SILVANA DĂOGARU. Silvana va rămâne în amintirea noastră ca o colegă deosebită, un om cald și luminos, apreciat de toți cei care au cunoscut-o. Trupul neînsuflețit va fi depus vineri la Capela Bisericii Sf. Gheorghe, str. Păltiniș.

Sâmbătă, ora 11:00, va avea loc deplasarea spre localitatea unde familia deține cavoul pentru înmormântare. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și ne alăturăm rugăciunilor pentru odihna sufletului ei. Drum lin printre îngeri, Silvana! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, se arată într-o postare a Colegiului Național „Carol I”, unde femeia a lucrat ca profesoară profesoară de limba germană.

Cine răspunde pentru tragedia care a lăsat un copil orfan și o comunitate îndoliată la Craiova?

Tragedia care a avut loc la Craiova a zguduit nu doar comunitatea locală, ci și spațiul public online, unde numeroase reacții de revoltă și durere au fost transmise. Moartea Silvanei Dăogaru, profesoară de limba germană la Colegiul Național „Carol I”, a stârnit un val de emoție, iar mulți dintre cei care au aflat despre caz au subliniat că în fața unui asemenea act nu pot exista scuze.

Un bărbat din Craiova și-a omorât soția în fața copilului. Încă un bărbat! Incidentul a avut loc în 21 august 2025, la ora 10.25. Potrivit unor surse, bărbatul a cedat psihic după ce a rămas fără loc de muncă. Pentru unii asta reprezentând un motiv „să îl înțelegem și pe el”. Doamne ferește! (Văd că unii pricep mai greu. Prin urmare simt nevoia să adaug ceva: NU există scuze pentru femicid).

Polițiștii și jandarmii au ajuns la fața locului în circa 6 minute. Aceștia au găsit trupul fără viață al femeii de 44 de ani. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a sărit de la balconul apartamentului situat la etajul 1. Asta după ce i-a atacat și pe polițiști. Din păcate %^$$ a murit. A scăpat atât de ușor… Nu o să mai stea în pușcărie. Nu o să mai fie bântuit de gânduri. Nu o să mai fie „ros” de vinovăție. A scăpat.

A omorât un om, a lăsat un copil orfan, a lăsat zeci de elevi fără un îndrumător dedicat. Și pentru că știu exact că nu există impact atunci când nu le vedem chipul… Dânsa este Silvana Dăogaru”, se arată într-o postare pe Facebook.

