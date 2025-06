Craiova lui Adrian Mititelu și Gloria Buzău, direct în Liga 3?! Cine ar putea rămâne în liga secundă în locul celor două

Federația Română de Fotbal lucrează în această perioadă la componența ligii secunde pentru viitorul sezon.

Craiova lui Adrian Mititelu, retrogradată în Liga 3?

pregătește două mutări șocante, retrogradarea echipelor FC U Craiova și Gloria Buzău în Liga 3, motivul oficial fiind că ambele cluburi nu au aplicat pentru licență în Liga 2, potrivit informațiilor obținute de FANATIK.

ADVERTISEMENT

FRF se află în război deschis cu Adrian Mititelu, mai ales după ultimul scandal provocat de patronul Craiovei, săptămâna trecută, la Adunarea Generală de la Casa Fotbalului.

Sezonul trecut, FC U Craiova a evoluat în Liga 2, în play-out, însă nu a avut probleme cu retrogradarea. În timp ce în acest an din Superligă, alături de Sepsi Sf. Gheorghe și Politehnica Iași.

ADVERTISEMENT

Locurile celor două echipe vor fi luate, în ordine, de Dumbrăvița și Câmpulung-Muscel, conform regulamentului în competiția organizată de FRF.

Dumbrăvița a pierdut barajul de menținere în Liga 2 împotriva Chindiei Târgoviște, iar Câmpulung-Muscel a fost prima „sub linie”.

ADVERTISEMENT

Noul sezon în Liga 2 se anunță unul extrem de interesant după retrogradarea echipelor Sepsi Sfântu Gheorghe și Politehnica Iași. Alte cinci cluburi au promovat din Liga 3: FC Bacău, CS Tunari, CS Dinamo București, Olimpia Satu Mare și Gloria Bistrița.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu își continuă războiul cu FRF

Într-un interviu postat pe pagina clubului FC U Craiova, Adrian Mititelu a dezvăluit că nu va aplica pentru a obține licența în Liga 2. Din simplul motiv pentru că, în viziunea sa, Comisia de Licențiere din cadrul Federației Române de Fotbal nu are valoare juridică.

„Am refuzat orice abordare a licențierii. Ce treabă mai am eu cu o licențiere… Puteam să vând un teren la un preț de rahat și să plătim datoriile (n.r. datoriile lui FCU Craiova către foștii angajați ai clubului). Dar mi-a zis fi-miu: ‘Tati, ăștia ne iau de proști’. Cum să îmi ceară mie licență unii care stau ilegal la Federație? Comisia de Licențiere nu există, nu are valoare juridică.

Cum să condiționezi participarea într-o competiție dacă Federația nu există? Prima condiție esențială ca un club să poată participa e calitatea de membru afiliat. Nu ești membru, nu poți juca fotbal. Bagi în Liga 2 echipe care nu sunt afiliate. Nu avem nevoie de licență. Mi-am câștigat meritul sportiv să joc în Liga 2, voi juca în Liga 2.

Aștept Federația să vedem dacă are curajul să spună, să semneze o decizie cum că scoate un membru afiliat din Liga 2 pe motiv că nu are licență. Nu o să aibă nimeni curajul, e abuz în serviciu, e uzurpare de funcții. Suntem pregătiți de Liga 2. Avem probleme financiare, sper să le rezolvăm cât mai curând posibil. Am făcut sacrificii enorme pentru echipa asta.

Jucăm unde om putea, în Liga 4, Liga 5, în Bulgaria. Dar noi vom juca în Liga 2. Ne reunim pe 23. Ne pregătim pentru Liga 2. Avem un lot, nu avem obiectiv promovarea anul acesta. Dar nu ne dăm la o parte. Principalul obiectiv e câștigarea proceselor și ca la anul în timpul ăsta Fotbal Club Universitatea Craiova să fie înscrisă în Liga 2”, a declarat Mititelu, pe paginile de social media ale lui FC U Craiova.