Andrei Vochin este de părere că . Analistul FANATIK a făcut un calcul simplu în urma performanțelor fostului tehnician acumulate în cele 5 meciuri petrecute pe banca oltenilor.

Craiova lui Mititelu ar fi scăpat de retrogradare cu “rata de puncte” a lui Dică. Calculele live pe care le-a făcut Andrei Vochin

au fost în acest sezon mai mulți antrenori, însă echipa tot nu a reușit să se salveze de la retrogradare. Andrei Vochin a făcut un calcul simplu în urma punctelor acumulate de Nicolae Dică la formația din Bănie, iar rezultatul arată că oltenii puteau să rămână în Liga 1.

“S-ar putea încadra în marile enigme ale fotbalului. Doar că nu sunt enigme deloc. Sunt lucruri pe care noi nu le vedem la suprafață. Vedem meciurile, mai vedem niște declarații, niște comentarii, însă ăsta este vârful icebergului, partea aia importantă este ascunsă publicului. De foarte mult ori acolo se face diferența.

Vorbeai cu Nicolae Dică și mi-am adus aminte că el a avut 5 meciuri și a obținut 2 victorii. Asta înseamnă că a obținut 6 puncte din 5 meciuri. Am făcut un calcul în cap și m-am gândit că dacă faci 6 puncte din 5 meciuri, din 30 obții 36 de puncte în sezonul regulat.

Care la înjumătățire înseamnă 18. Pe urmă mai sunt 9 meciuri în play-out. Dacă mai iei 6 sunt 24 și dacă mai iei 3 puncte sunt 27 și te salvai direct. Asta după un calcul simplu în cap cu minimul pe care l-a demonstrat antrenorul respectiv“, a fost analiza lui Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

“S-a obișnuit să schimbe antrenorul. Dică și Costantino au fost cei mai buni”

“Întrebarea este. De ce să renunți la un antrenor care ți-a câștigat 2 meciuri din 5. A, ți se pare prea puțin. Dar spun iar, schimbarea regelui, bucuria nebunului. Schimbi antrenorul, pentru că așa te-ai obișnuit. Nici nu mai ții minte câți antrenori au fost la Craiova. Dar trebuie să fii convins că pui ceva mai bun.

Din toată paleta de antrenori care s-au perindat pe la FCU Craiova în sezonul acesta, cred că Nicolae Dică și Costantino au fost doi antrenori care au arătat ceva acolo. Nu am înțeles de ce au fost schimbați pentru a fi aduși alții care nu au demonstrat nicăieri că pot face treabă.

Dacă echipa are jucători de play-off, are condiții de echipă campioană, din ce am văzut eu la baza sportivă a celor de la FCU Craiova, are salarii de play-off, înseamnă că nu are management de Liga 1“, a spus oficialul FRF la FANATIK SUPERLIGA.

“Este o problemă de management”

“Eu cred că este o problemă de management, pentru că nu este suficient doar să poți asigura lucrurile astea. Jos pălăria pentru toată investiția familiei Mititelu de acolo. Dar asta nu e suficient, tu verși căldarea cu lapte. Adică scoți un lucru foarte bun, după care prin deciziile pe care le iei zi de zi acolo, strici totul.

Îți bați joc de bani și arzi bani. Asta faci. Nu e nimeni vinovat pentru așa ceva. Pot să zic că e responsabil, pentru că sunt banii dânsului. Dacă dumnealui a vrut să ardă banii a fost treaba dumnealui. Nu sunt primii 20 de milioane de euro pe care i-a ars. Înainte plătea niște salarii jucătorilor, avea niște impresii că jucătorii respectivi atât meritau”, a mai spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Andrei Vochin, despre schimbările de antrenori făcute la FCU Craiova de Adrian Mititelu