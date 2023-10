Craiova lui Rotaru, groggy! „N-am văzut o echipă mai nepregătită. Cum să arăți așa?”

Formația pregătită de Papură nu a reușit să își impună jocul și a ratat șansa de a trece în fața Rapidului în clasament. Oltenii au doar două victorii în ultimele 5 partide din Superligă.

Universitatea Craiova, pas greșit în lupta pentru titlu

“A fost o primă repriză în care noi nu am jucat bine. Nici Petrolul nu a ieșit în evidență cu vreo situație periculoasă. În prima repriză au fost niște situații care se puteau concretiza pozitiv. A fost un șut al lui Mitriță, un cap al lui Silva. Au trecut agonizant pe lângă bară.

Tot ceea ce s-a întâmplat în repriza a doua. Eu în 10 ani de zile de când sunt alături de acest proiect și această echipă, eu nu am văzut așa ceva. Ceea ce s-a întâmplat în repriza secundă a fost un haos. Tu săptămânal îi lucrezi tehnic, tactic sau psihic.

Au fost luați în picioare, batjocoriți, este un haos total. Fizic, tehnic, tactic, mental, echipa este la pământ. Chiar și atunci când stadionul i-a pedepsit prin acele huiduieli. Tu, dacă ești un fotbalist serios cu caracter puternic, treci peste, te detașezi și încerci să echilibrezi situația.

Tot ceea ce s-a întâmplat, eu nu am mai văzut. Dacă își mai aduce cineva aminte de o asemenea prestație, ok, dar în 10 ani nu am văzut o a doua repriză cum am văzut acum”, a declarat Sorin Cârțu pentru FANATIK SUPERLIGA.

Oltenii sunt la 8 puncte de lider

Kurtic a redus din diferență în minutul 74, din penalty, însă Petrolul nu a mai cedat teren. Marian Huja a înscris pentru 1-3 și a închis meciul în prelungirile partidei. Universitatea Craiova se află la 8 puncte în spatele liderului FCSB.

“Mai este și o mare prostie în a decide niște strategii la echipă. Și apărarea în zonă, eu sunt pentru apărarea în zonă, sunt pentru apărarea om la om. Dar apărarea în zonă este pentru oameni deștepți, cu intuiție, să vadă traiectoria.

Tot facem apărare în zonă și trec mingile peste noi. Ești cel mai înalt din teren și trece mingea peste tine la colțul careului. Noi vorbim de golul acela la apărarea în zonă, o prostie. Când nu ai jucători capabili, treci la marcaj om la om, nu e o rușine.

Mourinho mereu și-a făcut apărarea om la om ca să nu aibă discuții în momentul în care îi reproșează ceva cuiva. La apărarea în zonă sunt mii și mii de explicații pentru că se acuză unul pe celălalt”, a completat Sorin Cârțu.

