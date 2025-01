Craiova Maxima dă în judecată statul român! Motivul invocat de legende: „A luat o grămadă de bani de la mine”

Statul român nu recunoaște contribuțiile financiare ale foștilor fotbaliști de la Universitatea Craiova, iar acest detaliu se vede la sfârșitul lunii. Aurel Țicleanu a dezvăluit ce pensii modeste au unii dintre cei mai mari fotbaliști din istoria „alb-albaștrilor”.

Craiova Maxima, în luptă cu statul! Dezvăluirile lui Aurel Țicleanu: „Statul mi-a luat banii și nu vrea să îi dea înapoi”

După o viață în slujba fotbalului românesc, membrii Craiovei Maxima au ieșit la pensie. Din păcate, legendele nu se pot bucura de liniștea și recunoașterea pe care o merită din partea statului român.

Aurel Țicleanu e revoltat de situația în care se află mai mulți foști fotbaliști de la Universitatea Craiova. Marele mijlocaș din Cetatea Băniei se luptă de un an cu statul român, care nu îi recunoaște contribuțiile financiare din cariera de jucător.

„E clar că statul român nu pune cetățeanul în centrul priorităților și simt asta pe propria piele. De un an de zile am ieșit la pensie și mă lupt cu statul să-i demonstrez că am lucrat la stat. Mă lupt să dovedesc faptul că statul a luat de la mine o grămadă de bani.

Am avut prime de joc și la Craiova și la națională. Spre exemplu, după duelul cu Kaiserslautern am avut de primit 47.000 de lei, dar la mine au ajuns numai 27.000, restul au fost opriți de stat. Acum întreb statul ce a făcut cu banii mei, pentru că statul spune că nu i-a pus la pensia mea, la contribuție.

Dacă statul ar pune cetățeanul pe lista priorităților, lucrurile ar fi și la noi logice. Copiii ar avea condiții decente la școală, adultul la serviciu, iar la pensie s-ar bucura de roadele muncii, dar noi reprezentăm a nu știu câta spiță la bicicletă”, a declarat Aurel Țicleanu la emisiunea lui Gabi Safta de la Radio Gold FM.

Dezvăluiri incredibile: „Recomandarea este să creeze probleme mari pentru a te trimite în instanțe”

„Chiar mi-au spus oamenii de acolo, de la pensii, că recomandarea este să creeze probleme mari pentru a te trimite în instanțe, să te superi, să te consume, să te cureți și să nu mai apuci să primești banii înapoi. Păi aveam adeverințe de prin 2001, am mers cu ele, dar mi-au spus că trebuie să fie într-o altă formă, pentru că statul a schimbat între timp formatul.

Numai probleme îți face statul. Am fost în 1989 în străinătate, la Olympiakos. Ei bine, statul îmi lua banii de acolo și îmi dădea salariul aici, iar acum trebuie să demonstrez că statul îmi lua banii din străinătate. Am sunat la externe și am dat de un pasionat de fotbal, s-a bucurat când m-a auzit, apoi nu mi-a mai răspuns la telefon pentru că nu putea rezolva problema mea.

Numai pe rețele de socializare am dat de un domn care a fost cu mine la IAUC București, o întreprindere în curtea Politehnicii, unde am fost 6 ani, și așa am rezolvat o problemă de acolo, cu ajutorul acelui om care acum e în America.

Acum îl aduc la tribunal pe Marius Stan să declare că între 1992 și 1994 am fost la Oțelul Galați, chiar dacă toată presa a scris asta la vremea respectivă și meciurile au fost transmise la televizor. Pot scrie o carte de când mi-au luat banii din bancă”, a spus fostul mare fotbalist.

Ce pensii au legendele Universității Craiova: „Se poate așa ceva?”

„A ars banca și nu mai pot demonstra că erau și banii mei acolo. Doamna de la Craiova a spus că nu mă poate ajuta pentru că statul nu plătea contribuția către pensie la vremea aceea. Eu am făcut primul pas, dar îmi vor fi alături în acest demers și alți colegi de la Craiova, precum Lung, Boldici, Negrila, Ungureanu și toți ceilalți.

Nici FRF nu-mi răspunde. Pentru că am luat prime la națională, indemnizații. Fata de la FRF nici măcar nu-mi răspunde la o adresă, chiar dacă legea o obligă să răspundă în 30 de zile. Nici nu răspunde, oricare ar fi răspunsul.

La fel la CNEFS. Mergem în justiție cu toții, ce să facem… Statul nu i-a în considerare banii pe care i-a luat de la tine La națională aveam indemnizații de peste 3.000 de lei, iar statul mere lua din ei. Pentru calificarea la Euro am avut prime de peste 20.000 de lei, iar statul lua 25 la sută, iar acum spun că nu știu unde sunt.

, se poate așa ceva? Mâine am audiență la domnul director. Am avut trei înfățișări deja în care cei de la pensie trebuiau să trimită actele la tribunal și nici până acum nu le-au trimis.

Aurel Țicleanu și-a dezvăluit pensia în direct

„Se pun intenționat bețe în roate, întârzie tot pentru că nu au bani și nu au ce face. De un an mă lupt. Am pensie de 3600 de lei. Nu mai pot face altceva în afara acestei lupte cu statul român, dar sunt optimist. Statul a pierdut peste tot, e cel mai prost administrator.

Cum să câștige când habar nu are despre ce e vorba. Poate acesta e motivul pentru care mă ține Dumnezeu. Să mă lupt cu ei, pentru bani mei! Ei au luat 1800 de dolari când salariul în România era de 2000 de lei și acum mă întreabă cum am contribuit eu”, a mai spus Aurel Țicleanu.

Rodion Cămătaru: „Contribuțiile nu s-au dus către stat, nu au apărut primele din calificări”

FANATIK l-a contactat pe Rodion Cămătaru după dezvăluirile făcute de Aurel Țicleanu. Fostul mare atacant se gândește să îi urmeze exemplul fostului coleg: „Mi-a spus că a făcut o acțiune de genul ăsta, dar eu încă nu am semnat nimic. Am avut o discuție cu el despre toate contribuțiile care nu s-au dus către stat în acea perioadă.

Primele din calificări nu au apărut. Dacă unul o să aibă succes, automat succesul se va transmite la toți. Dacă Țicleanu va beneficia de chestia asta și noi vom beneficia de acele premii”.