“Craiova Maxima s-a născut şi a murit odată cu mine!” Dezvăluiri neştiute despre celebra frază rostită de Ilie Balaci

și pentru fotbalul românesc. La emisiunea „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a făcut dezvăluiri necunoscute de publicul larg despre expresia celebră rostită de Ilie Balaci despre „Campioana unei mari iubiri”.

iar o mare parte a istoriei acestui club fabulos i se datorează „Minunii Blonde”. „Craiova Maxima s-a născut şi a murit odată cu mine!”, iar Andrei Vochin i-a dat dreptate în totalitate în emisiunea „Oldies but Goldies”:

„A rostit o frază care va rămâne peste ani și care are un mare grad de adevăr în ea: «Craiova Maxima s-a născut și a murit odată cu mine». Ilie Balaci debutează la doar două luni după ce Adrian Păunescu rostise acea frază: «Craiova campioana unei mari iubiri».

El a debutat într-o echipă vicecampioană națională, care pierduse un titlu în ultimul meci, la golaveraj. El a debutat în această echipă când nu avea câștigat niciun trofeu și nu făcuse nimic în cupele europene.

El îi idolatriza pe acești jucători din ’73: Oblemenco, Ivan, Strâmbeanu și așa mai departe. Își imagina, copil fiind, «când voi putea și eu să mă dezbrac în același vestiar cu acești oameni»”, a dezvăluit Andrei Vochin, la emisiunea „Oldies but Goldies”.

Ce a spus Ilie Balaci când a fost întrebat: „Cum vreți să ajungeți când veți fi mari”

Andrei Vochin a povestit la „Oldies but Goldies” că Ilie Balaci nu avea ca țel să ajungă să fie coleg cu cei mai mari fotbaliști de la acea vreme, ci să joace împotriva lor și „să-i facă praf”:

„Într-o lucrare la dirigenție, în care trebuia să scrie cum vrea să fie când va fi mare, el nu a scris «Vreau să fiu coleg cu ei», ci a scris «Vreau să-i driblez și să le dau mingea printre picioare», lui Dinu, lui Dumitrache, lui Dumitru, tuturor jucătorilor mari din perioada aceea.

El se bătea pe posturile pe care jucau Strâmbeanu și Ivan, mijlocașii cu care Craiova era aproape să câștige campionatul. El s-a gândit că-l poate scoate din echipă pe Ivan, care era mai lent, în timp ce Strâmbeanu avea mai multe calități”, a mai explicat Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”, producție marca FANATIK.