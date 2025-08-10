Sport

“Craiova Maxima s-a născut şi a murit odată cu mine!” Dezvăluiri neştiute despre celebra frază rostită de Ilie Balaci

Andrei Vochin a făcut dezvăluiri, la „Oldies but Goldies”, despre fraza celebră rostită de Ilie Balaci despre Craiova Maxima
FANATIK
10.08.2025 | 15:25
Craiova Maxima sa nascut si a murit odata cu mine Dezvaluiri nestiute despre celebra fraza rostita de Ilie Balaci
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Vochin îi dă dreptate în totalitate lui Ilie Balaci prin fraza celebră pe care a rostit-o despre Craiova Maxima. Foto: Colaj FANATIK

Ilie Balaci a fost un jucător legendar pentru Universitatea Craiova și pentru fotbalul românesc. La emisiunea „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a făcut dezvăluiri necunoscute de publicul larg despre expresia celebră rostită de Ilie Balaci despre „Campioana unei mari iubiri”.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin îi dă dreptate lui Ilie Balaci prin celebra sa replică: “Craiova Maxima s-a născut şi a murit odată cu mine!”

Ilie Balaci este un adevărat simbol al Universității Craiova, iar o mare parte a istoriei acestui club fabulos i se datorează „Minunii Blonde”. Fostul mare mijlocaș al oltenilor a spus Craiova Maxima s-a născut şi a murit odată cu mine!”, iar Andrei Vochin i-a dat dreptate în totalitate în emisiunea „Oldies but Goldies”:

„A rostit o frază care va rămâne peste ani și care are un mare grad de adevăr în ea: «Craiova Maxima s-a născut și a murit odată cu mine». Ilie Balaci debutează la doar două luni după ce Adrian Păunescu rostise acea frază: «Craiova campioana unei mari iubiri».

ADVERTISEMENT

El a debutat într-o echipă vicecampioană națională, care pierduse un titlu în ultimul meci, la golaveraj. El a debutat în această echipă când nu avea câștigat niciun trofeu și nu făcuse nimic în cupele europene. 

El îi idolatriza pe acești jucători din ’73: Oblemenco, Ivan, Strâmbeanu și așa mai departe. Își imagina, copil fiind, «când voi putea și eu să mă dezbrac în același vestiar cu acești oameni»”, a dezvăluit Andrei Vochin, la emisiunea „Oldies but Goldies”.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”

Ce a spus Ilie Balaci când a fost întrebat: „Cum vreți să ajungeți când veți fi mari”

Andrei Vochin a povestit la „Oldies but Goldies” că Ilie Balaci nu avea ca țel să ajungă să fie coleg cu cei mai mari fotbaliști de la acea vreme, ci să joace împotriva lor și „să-i facă praf”:

ADVERTISEMENT
Adrian Petre a semnat! Patronul clubului a confirmat transferul:
Digisport.ro
Adrian Petre a semnat! Patronul clubului a confirmat transferul: "Are liniște aici, are de toate"

„Într-o lucrare la dirigenție, în care trebuia să scrie cum vrea să fie când va fi mare, el nu a scris «Vreau să fiu coleg cu ei», ci a scris «Vreau să-i driblez și să le dau mingea printre picioare», lui Dinu, lui Dumitrache, lui Dumitru, tuturor jucătorilor mari din perioada aceea.

ADVERTISEMENT

El se bătea pe posturile pe care jucau Strâmbeanu și Ivan, mijlocașii cu care Craiova era aproape să câștige campionatul. El s-a gândit că-l poate scoate din echipă pe Ivan, care era mai lent, în timp ce Strâmbeanu avea mai multe calități”, a mai explicat Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”, producție marca FANATIK.

Ce atmosferă o așteaptă pe FCSB în Scoția, în Europa League. Scenografie spectaculoasă...
Fanatik
Ce atmosferă o așteaptă pe FCSB în Scoția, în Europa League. Scenografie spectaculoasă a fanilor lui Aberdeen în derby-ul cu Celtic. Foto
Andrei Vochin observă problemele unei echipe de top din SuperLiga: „U Cluj –...
Fanatik
Andrei Vochin observă problemele unei echipe de top din SuperLiga: „U Cluj – aere de vedetă sau suflu greu de om bătrân”
Decizia luată de Universitatea Craiova înainte de marele meci din play-off-ul Conference League....
Fanatik
Decizia luată de Universitatea Craiova înainte de marele meci din play-off-ul Conference League. Ce se întâmplă la partida cu Csikszereda
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
iamsport.ro
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!