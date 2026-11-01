Craiova Maxima vs. Universitatea Craiova de azi! Legendele din Bănie dau verdictul! Exclusiv

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Este actuala Universitatea Craiova mai valoroasă decât legendara Craiova Maxima? O întrebare care stârnește dezbateri în Bănie, mai ales că formația de astăzi a ajuns la trei trofee, în timp ce generația de aur a oltenilor a cucerit două campionate și trei Cupe ale României. FANATIK a discutat în exclusivitate cu Rodion Cămătaru, Pavel Badea și Emil Săndoi, trei nume importante din istoria clubului, pentru a afla dacă actuala echipă se poate compara cu cea care a scris istorie în fotbalul românesc și european. Răspunsurile sunt diferite, de la criticile privind nivelul SuperLigii până la argumentele despre condițiile și performanțele fiecărei generații.

Craiova Maxima vs. Universitatea Craiova de azi! Trei nume importante din Bănie au făcut comparația

Universitatea Craiova traversează o perioadă în care performanțele interne și parcursul european au readus entuziasmul în rândul suporterilor din Bănie. Actuala formație a cucerit deja trei trofee și se apropie, din punct de vedere numeric, de bilanțul Craiovei Maxima. Generația care a făcut istorie în anii ’80 a câștigat două titluri de campioană și trei Cupe ale României, iar în 1983 a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA. A fost una dintre cele mai importante performanțe realizate vreodată de o echipă românească în competițiile europene.

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Dacă Universitatea Craiova de astăzi ar mai cuceri două trofee, ar egala bilanțul de cinci al Craiovei Maxima. Există, însă, o diferență importantă: în perioada generației de aur nu se disputa Supercupa României, competiție care figurează în palmaresul actualei formații. Dincolo de cifre, rămâne întrebarea care îi interesează pe suporteri: cât de apropiate sunt cele două echipe din punct de vedere valoric?

Pentru a afla răspunsul, FANATIK i-a contactat pe Rodion Cămătaru, Pavel Badea și Emil Săndoi. Cei trei au analizat fotbalul din prezent, nivelul adversarilor și diferențele față de perioada în care Universitatea Craiova impresiona Europa.

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Rodion Cămătaru, verdict despre actuala Universitatea Craiova: „Domină de doi ani fotbalul românesc!”

Rodion Cămătaru consideră că Universitatea Craiova este una dintre forțele fotbalului românesc în ultimii ani. Fostul mare atacant apreciază modul în care a fost construit lotul actual, dar atrage atenția asupra nivelului general al campionatului. În opinia sa, fotbalul românesc este astăzi mai slab decât în perioada Craiovei Maxima, iar numărul redus al jucătorilor care se impun în campionatele puternice din Europa reprezintă un semnal de alarmă.

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„Eu cred că toată lumea vede că această echipă a Craiovei domină de doi ani, cam așa, fotbalul românesc. E un campionat, să fim realiști, foarte modest din punct de vedere valoric. Faptul că nu avem jucători mulți care să joace în campionatele tari face ca nivelul de aici să nu fie așa cum ni-l dorim. Avem unul, doi, trei care se mai evidențiază afară, iar asta spune multe despre campionatul românesc și fotbalul de aici. În schimb, Craiova are o echipă care domină aici, la noi, prin inspirația aducerii acestor jucători străini”, a declarat Rodion Cămătaru, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Fostul internațional vede însă și un revers al medaliei. Deși recunoaște contribuția străinilor la rezultatele Universității Craiova, consideră că numărul mare al fotbaliștilor veniți din alte țări afectează dezvoltarea jucătorilor români.

„Din păcate, zic eu, sunt cam mulți străini în România și din cauza asta avem probleme cu fotbalul românesc, care nu se ridică deloc de jos. Și mentalitatea tinerilor s-a schimbat, e altă mentalitate acum față de vremurile trecute”, a continuat Cămătaru.

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Cămătaru explică de ce era mai greu pe vremea Craiovei Maxima

Rodion Cămătaru a rememorat și perioada în care cu cele mai puternice echipe din România. Fostul atacant susține că adversarii erau mult mai greu de învins, iar faptul că fotbaliștii români nu puteau pleca liber în străinătate contribuia la menținerea unui nivel ridicat al competiției interne.

Cămătaru admite că restricțiile din acea perioadă erau nedrepte pentru jucători, dar consideră că fotbalul românesc beneficia de pe urma prezenței celor mai valoroși sportivi în campionatul intern.

„Când era Craiova Maxima era campionatul complicat, pentru că era mereu greu pe unde jucam și greu să câștigi. Pe vremea noastră nu se dădea drumul jucătorilor să plece afară. Din punct de vedere moral, nu era normal, gen să nu ai libertatea să joci peste tot, dar pentru fotbalul românesc era mai bine. A fost benefic fotbalului nostru și am avut jucători deosebiți. Mi-aduc aminte ce jucători avea echipa națională, aveau de unde să aleagă. Acum, din păcate, sunt străini și îi e greu lui Gică la selecție”, a explicat fostul atacant.

În ciuda observațiilor critice, Cămătaru își dorește ca actuala Universitatea Craiova să depășească performanțele generației sale. „Noi ne dorim ca Universitatea Craiova să reușească, să bată recordul de campionate în România, de ce nu? Nu avem noi altă mentalitate. Să câștige tot, asta ne dorim”, a încheiat Rodion Cămătaru.

Pavel Badea o consideră pe Craiova Maxima mult mai valoroasă: „Nu trebuie să gândești doar cu inima!”

Pavel Badea are o perspectivă diferită asupra comparației. Directorul CS Universitatea Craiova consideră că generația , dar recunoaște că răspunsul său este influențat și de atașamentul față de echipa de atunci. Un argument important pentru Badea este numărul mare de fotbaliști olteni din componența Craiovei Maxima, dar și contribuția lor la performanțele echipei naționale.

„Consider Craiova Maxima, având în vedere în plus și subiectivismul inerent și numărul mare de olteni de atunci care făceau parte din echipă, mult mai valoroasă. Totodată, performanțele echipei Craiova Maxima s-au corelat și cu rezultatele bune ale echipei naționale, prin prisma numărului mare de craioveni care au participat la națională. Subiectivismul în răspunsul meu este inerent”, a declarat Pavel Badea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Întrebat despre apropierea actualei Universitatea Craiova de cele cinci trofee cucerite de Craiova Maxima, Badea a atras atenția asupra diferențelor dintre competițiile disputate în cele două perioade: „Nu trebuie să uităm că la vremea respectivă nu se juca Supercupa, acum Craiova are o Supercupă. Este clar că în momentul actual avem o echipă foarte bună, cu un mixt de jucători străini, autohtoni, care dau o diversitate și, totodată, interes publicului pentru echipa noastră”, a precizat fostul fotbalist.

Pavel Badea îl contrazice pe Rodion Cămătaru în privința valorii SuperLigii: „Adversarii sunt la un nivel bun!”

Dacă Rodion Cămătaru a descris actualul campionat drept unul modest din punct de vedere valoric, Pavel Badea nu împărtășește aceeași opinie. Directorul CS Universitatea Craiova consideră că echipe precum Dinamo, Rapid și FCSB reprezintă adversari puternici, capabili să le pună probleme oltenilor. Badea insistă că diferențele economice, politice și sportive dintre cele două epoci fac dificilă o comparație directă.

„Consider că adversarii de acum sunt la un nivel bun, aici mă refer la Dinamo, Rapid, FCSB. Sunt la un nivel destul de ridicat pentru a crea probleme și nu trebuie să comparăm foarte mult din punct de vedere al echipelor ceea ce se întâmpla atunci cu ce se întâmplă acum. La vremea respectivă altele erau condițiile din punct de vedere al situației economice, politice, fotbalistice. Sunt diferite ca și etape, ca și modalități de organizare a campionatului.

Nu trebuie să gândești doar cu inima, trebuie să iei în considerare toate aspectele. Nu poți să iei din meritele Craiovei Maxima, cum nu poți să iei din meritele acestei echipe. Trebuie să fim echilibrați, realiști și să punem în balanță toate argumentele pro și contra pentru fiecare echipă în parte la vremea respectivă”, a explicat Pavel Badea.

„Ar fi deplasat!” Emil Săndoi refuză comparația dintre Craiova Maxima și Universitatea Craiova de azi

Emil Săndoi nu este adeptul comparațiilor dintre generații. Fostul internațional consideră că fiecare echipă trebuie judecată în contextul perioadei în care a evoluat, fără ca performanțele uneia să fie folosite pentru a le diminua pe ale celeilalte. Săndoi a amintit că asemenea discuții au existat și în cazul marilor fotbaliști români, precum Nicolae Dobrin, Ilie Balaci și Gheorghe Hagi, fără să existe un criteriu universal pentru stabilirea unei ierarhii.

„Nu am fost niciodată adeptul comparațiilor ăstora. În fotbal s-au făcut atâtea comparații, cine a fost mai mare dintre Dobrin, Balaci și Hagi și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere nu mi-au plăcut comparațiile, pentru că e totul diferit. Fotbalul se schimbă, evoluează, deci cred că ar fi deplasat să facem o comparație. Trebuie să lăsăm generațiile cu meritele pe care le-au avut la vremea respectivă”, a declarat și Emil Săndoi, în exclusivitate pentru FANATIK.

Fostul antrenor al Universității Craiova apreciază însă rezultatele obținute de actuala formație și speră ca perioada favorabilă să continue: „În rest, referitor la generația actuală, pot spune că ne bucurăm cu toții de reușitele astea din ultima perioadă, pentru că nu e ușor să iei trei trofee într-un an, să ai o participare în cupele europene de care poți să fii mândru. Sperăm ca bucuriile și rezultatele să nu se oprească prea curând”, a adăugat Săndoi.

Emil Săndoi, avertisment despre diferența dintre fotbalul românesc și Europa: „Decalajul a crescut!”

Emil Săndoi a analizat și nivelul actual al fotbalului românesc în raport cu marile campionate europene. În opinia sa, diferențele financiare dintre cluburile din România și cele din Vest au devenit tot mai mari, ceea ce face ca performanțele continentale să fie mai greu de obținut. Săndoi a amintit că, înainte de Revoluție, formații precum Universitatea Craiova, Dinamo și Steaua au reușit rezultate remarcabile în Europa, în timp ce astăzi simpla calificare în fazele principale ale competițiilor continentale reprezintă un motiv de satisfacție.

„În ultima perioadă, la nivel internațional, cu excepțiile printre care intră și Craiova, nu am fost foarte bine reprezentați. E adevărat, la nivel internațional, sunt unele campionate care au progresat mult, iar diferența pare mai mare acum decât era, să zicem, înainte de Revoluție, între echipele din Est și Vest. Atunci a mai apărut Craiova, care a spart plafonul în cupele europene și a jucat o semifinală, a apărut Dinamo, la fel și Steaua, care a luat Liga Campionilor.

În momentul ăsta parcă decalajul dintre fotbalul de primă mână din Europa și cel de la noi a crescut. E foarte greu de recuperat, pentru că primează problema financiară, unde e clar că nu vom fi niciodată la nivelul echipelor mari din Europa”, a explicat Săndoi.

Cu toate acestea, fostul internațional consideră că rezultatele recente ale cluburilor românești trebuie apreciate, inclusiv cele ale Universității Craiova: „Parcursul pe care l-au avut CFR, FCSB sau Craiova, trebuie să recunoaștem, au fost bune. Făcând o clasificare, ne bucurăm când echipele românești ajung în fazele superioare ale competițiilor europene, mai ales când trec de preliminarii sau, de ce nu, când trec de grupă. Evoluția Craiovei din ultima perioadă, atât la nivel intern, cât și internațional, ne dă speranțe”, a punctat Emil Săndoi.