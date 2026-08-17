„Craiova, mult mai periculoasă în 10 oameni”. Eugen Neagoe îl arată cu degetul pe Răzvan Sava după Oțelul – Universitatea 1-1

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Universitatea Craiova a remizat pe terenul Oțelului, scor 1-1, la capătul unui meci în care a jucat în inferioritate numerică timp de peste o oră. Eugen Neagoe (58 de ani), fostul antrenor al grupării din Bănie, a analizat partida de la Galați la emisiunea FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre evoluția portarului Răzvan Sava.

Eugen Neagoe a analizat partida Oțelul – Universitatea Craiova 1-1

Eugen Neagoe e de părere că Universitatea a evoluat mai bine după eliminarea lui Alexandru Crețu. „Rezultatul este bun din punctul meu de vedere, chiar dacă Craiova a început jocul mai bine decât Oțelul. Dar, iarăși era să primească gol foarte rapid. Eliminarea lui Crețu a revigorat puțin Craiova, pentru că în prima repriză n-a avut niciun șut pe poartă, Oțelul a avut trei ocazii mari, putea să conducă lejer la pauză.

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În repriza a doua, Craiova a fost mult mai montată, au intrat foarte bine chiar și în zece oameni, au început să creeze ocazii. Au condus meritat, chiar dacă Oțelul a avut o posesie net superioară. A fost o posesie lentă, previzibilă, nici Oțelul nu a fost echipa pe care am văzut-o în alte partide jucate la Galați. Craiova se îndrepta spre victorie, fără acel șut formidabil al lui Lungu din minutul 87”, a spus tehnicianul la FANATIK SUPERLIGA. .

Răzvan Sava, vinovat la golul Oțelului?

Universitatea Craiova a reușit să deschidă scorul în inferioritate numerică, prin Monday Etim, însă gălățenii au egalat spre final prin Teodor Lungu, care a punctat cu un șut superb de la distanță. Eugen Neagoe a apreciat execuția fotbalistului din Republica Moldova, însă a subliniat faptul că portarul Răzvan Sava putea face mai mult.

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„Eu cred că Sava avea ce să facă, dacă era foarte atent, dacă era pregătit. Mingea pleacă puțin spre dreapta lui Sava, dar eu cred că putea să facă un pas, e distanță mare, nu a dat de la 14-15 metri. E puțin și golul lui, dar nu în totalitate. Este un portar de echipă națională, a fost în lot și probabil va mai fi, dar de asta este în poartă, să ajute echipa și putea să facă mai mult. Dar șutul a fost foarte bun”, a spus tehnicianul în cadrul emisiunii moderate de directorul FANATIK, Horia Ivanovici.

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Eugen Neagoe, verdict clar despre deciziile lui Filipe Coelho

Eugen Neagoe a comentat și decizia lui Filipe Coelho de a efectua foarte multe modificări în primul 11 de la un joc la altul. „Craiova arătat că are putere, are jucători valoroși în lot, indiferent de primul 11. Cu toate că nu știu dacă e bine să schimbi 7-8 jucători de la meci la meci, dar asta este filosofia lor. Până acum au dat rezultate aceste schimbări, dar se pare că acum nu mai este același lucru. Dar, Craiova este o echipă care poate câștiga împotriva oricărui adversar din campionatul nostru.

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Eu o văd pe Craiova favorită în meciul cu armenii, cred că va trece ușor de Ararat și va merge în Europa League. După meciul tur cu Ararat, va juca împotriva celor de la Voluntari, iar Pîrvu va fi într-o degringoladă, pentru că va trebui să ghicească primul 11. Are probleme mari, va trebui să facă analiza la 23 de jucători”, a declarat fostul antrenor al „alb-albaștrilor” la FANATIK SUPERLIGA după .