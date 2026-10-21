„Craiova, o dezamăgire în Europa!”. Cel mai mare rival al oltenilor pune paie pe foc înaintea meciului cu Inter „Descălțades”

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Mihai Stoica a lansat un nou discurs critic la adresa Universității Craiova, chiar înaintea confruntării oltenilor cu Inter Club d’Escaldes din Conference League. Oficialul FCSB consideră că rezultatele din competițiile europene sunt cele care arată adevărata valoare a unei echipe și a catalogat drept o dezamăgire eliminarea formației din Bănie de către Ararat-Armenia. În același timp, MM Stoica a amintit de parcursul european al roș-albaștrilor, care au eliminat LASK Linz și Aberdeen în drumul spre Europa League.

Mihai Stoica, atac la Universitatea Craiova înaintea meciului cu Inter d’Escaldes

Înaintea partidei europene a oltenilor, Mihai Stoica a vorbit despre nivelul fotbalului românesc și a susținut că rezultatele din cupele europene nu sunt suficiente pentru a confirma valoarea echipelor din SuperLiga. Oficialul FCSB a făcut o comparație directă între parcursul Universității Craiova și cel al formației bucureștene. În opinia sa, reprezintă un rezultat dezamăgitor, în timp ce FCSB a reușit să treacă de adversari precum LASK Linz și Aberdeen, în play-off-ul Europa League.

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„Valoarea unei echipe este reprezentată de rezultatele pe care le face în cupele europene, iar aici, din nefericire, fotbalul românesc are de suferit. Ultimele rezultate cu adevărat importante au fost făcute de noi. Craiova a fost scoasă de Ararat-Armenia, e dezamăgire mare de către ei. Noi, în play-off-ul de Europa League, am scos LASK Linz, echipă de Liga Campionilor și Aberdeen, spulberându-i, jucând în 10 oameni. Eu spun că fotbalul românesc, la ora asta, e dator în cupele europene”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM la FANATIK.

MM Stoica nu crede că fotbalul românesc este pregătit pentru Champions League

Oficialul FCSB a mers mai departe și a vorbit despre în raport cu obiectivele europene. În opinia sa, participarea în Champions League este o țintă dificilă în acest moment, iar echipele românești ar trebui să își demonstreze valoarea prin calificări în competițiile continentale.

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Stoica a dat exemplul unor adversari precum Aberdeen și Ararat-Armenia, afirmând că echipele românești ar trebui să poată obține rezultate mai bune în confruntările de acest tip: „În mod normal, campioana României trebuia să joace în Europa League. Eu zic că Champions League este un pic cam mult. Când ai în play-off un Aberdeen sau Ararat Armenia, trebuie să mergi în Europa League”, a punctat Mihai Stoica.

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MM Stoica, ironic la adresa adversarei Universității Craiova

Mihai Stoica a făcut referire și la Inter Club d’Escaldes, adversara Universității Craiova din Conference League. Oficialul FCSB a recunoscut că formația din Andorra a pus probleme roș-albaștrilor în confruntarea directă, dar a invocat contextul de atunci și accidentările din lotul bucureștenilor.

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În stilul său caracteristic, Stoica a făcut și o ironie la adresa numelui echipei, înaintea meciului pe care oltenii îl vor disputa în competiția europeană: „Nu mai știu nimic de adversara lor, de Inter d’Escaldes sau Inter Descălțades. Pe noi ne-au bătut, am suferit acolo, dar era perioada grea pentru noi. Atunci măcar aveam scuze că se accidentaseră atacanții. Scuzele nu țin, totuși, loc de nimic”, a încheiat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM la FANATIK.

Mihai Stoica, despre Assad Al-Hamlawi și Lukic: „Nu știu dacă e chiar cel mai bun”

În aceeași intervenție, MM Stoica a discutat și despre Assad Al-Hamlawi, atacantul Universității Craiova, pe care îl consideră unul dintre cei mai buni din România. Oficialul FCSB a precizat că îl apreciază de mai mult timp, inclusiv din perioada în care se vorbea despre un posibil schimb cu Nsimba. Totuși, Stoica nu l-a desemnat fără rezerve drept cel mai bun atacant, amintindu-l și pe Lukic. În cazul acestuia din urmă, oficialul roș-albaștrilor a ridicat semne de întrebare privind randamentul arătat la Craiova, comparativ cu evoluțiile sale din prezent.

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„Eu am spus de foarte mult timp că Assad e printre cei mai buni atacanți din România. Am spus-o chiar de atunci, de când se discuta de schimbul cu Nsimba. Totuși, nu știu dacă e chiar cel mai bun, pentru că mai este și Lukic. Dacă m-ai pune să aleg acum aș zice Lukic, dar la el este un semn de întrebare. La Craiova n-a dat randament, a fost inexistent, iar acum, fără presiune, joacă. Unii jucători se prezintă foarte bine la anumite echipe”, a afirmat Mihai Stoica.