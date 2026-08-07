Craiova, prima reacție oficială după 1-1 în Finlanda. Care sunt obiectivele imediate ale campioanei

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Universitatea Craiova a remizat în deplasarea din Finlanda contra celor de la KuPS, echipă care nu a impresionat prin joc sau prin valoarea lotului. Cu toate acestea, Mario Felgueiras e convins că echipa sa are prima șansă la calificare, chiar în grupele Europa League.

Mario Felgueiras le cere fanilor olteni să fie optimiști și să vadă lucrurile bune după KuPS – Craiova 1-1

Într-un dialog cu Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, managerul sportiv al oltenilor le transmite fanilor că Universitatea Craiova va controla meciul din retur și se va califica. Așadar, toată lumea trebuie să vadă doar „lucrurile pozitive”, care vor duce la o calificare logică.

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„A fost un rezultat care ne primite să avem control pentru retur. Avem avantaj să mergem mai departe. Nu am reușit să învingem, dar încerc să văd și partea pozitivă. Trebuie să fim mai puternici.

și apoi chiar dacă vorbim și la pauză că trebuie să fim atenți, chiar la faze fixe, s-a întâmplat poate o cădere fizică. Trebuie să vedem și partea pozitivă, că am făcut o primă repriză bună”, a declarat oficialul Craiovei.

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Horia Ivanovici crede că Universitatea Craiova ar fi trebuit să joace mult mai determinată în Finlanda

În replică, Horia Ivanovici este de părere că finlandezii erau de bătut și nu crede că Universitatea Craiova are o scuză nu fi condus cu 3-0 la pauză în meciul de ieri: „Sunt ferm convins că îi vom spulbera pe finlandezi. Nu vorbesc cu superioritate, pur și simplu cred că echipa noastră Craiova e mult mai bună. Dar nu pot să nu fiu îngrijorat. O echipă de forță trebuia să aibă 3-0 la pauză”.

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iar cel mai important e obiectivul pe termen lung al Craiovei: titlu, cupă și o calificare în grupele Europa League. De ce nu, ulterior o calificare în primăvara europeană a Europa League.

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Mario Felgueiras a trasat obiectivul echipei: o creștere cu 20% a potențialului de anul trecut

„Am avut mai multe șanse de gol, cel mai dificil lucru e să ajungem acolo. Să profităm, să dăm gol. La acest meci cu KuPS, am dominat prima repriză. Din păcate n-am reușit. Eu încerc să văd ce facem bine. Dorim să ajungem cât mai departe în Europa.

Vrem neapărat să ne calificăm. E și un moment în care învățăm. A fost o vară mai deficilă, exigența a crescut, noi învățăm, vrem să ne dezvoltăm. Ideea a fost să îmbunătățim cu 20% în acest an. Nu doar la grupele Europa League ne gândim ci și la alte obiective”, a concluzionat Felgueiras.

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