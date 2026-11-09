„Craiova putea câștiga cu CFR Cluj!” Marius Șumudică dezvăluie mutarea greșită a lui Filipe Coelho din derby

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Universitatea Craiova a devenit, duminică seara, noul lider din SuperLiga. Oltenii au remizat, scor 0-0, în Gruia cu CFR Cluj. În opinia analiștilor, „Știința” putea să plece cu toate cele 3 puncte din Ardeal. Marius Șumudică (55 de ani) a dezvăluit mutarea greșită făcută de Filipe Coelho (46 de ani) imediat după pauză.

Cum putea U Craiova să câștige meciul cu CFR Cluj. Marius Șumudică explică mutarea greșită a lui Filipe Coelho din Gruia

CFR Cluj și Universitatea Craiova au remizat alb, scor 0-0, în ultima partidă a turului sezonului regular din SuperLiga. Marius Șumudică (55 de ani) s-a prezentat excelent din punct de vedere tactic în fața unei echipe care, de regulă, marchează la foc automat. Deși au dominat, oltenii s-au lovit mereu de zidul de fundași al clujenilor sau de portarul Vâlceanu. Remiza de duminică a fost suficientă pentru ca oltenii să urce pe locul 1 în campionat. De cealaltă parte, „feroviarii” încheie turul pe 9, la 5 puncte de primul loc care duce în play-off.

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a fost analizată în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Vivi Răchită (56 de ani) l-a criticat pe portughez pentru modul în care a abordat tactic meciul cu CFR Cluj. Analistul FANATIK nu a înțeles de ce nu a forțat Universitatea în a doua repriză și nu a păstrat două vârfuri pe teren. Intrat telefonic în emisiune, Marius Șumudică a vorbit pe larg și a explicat această mutare greșită a omologului său.

”Trebuia să fii pe bancă ca să vezi (n.r. abordarea partidei). Eu nu știu dacă a fost pe bancă Coelho, cred că scria. Tu jucând cu trei fundași centrali, el a jucat doar cu un singur atacant când l-a schimbat pe Asad…” a spus Răchită. Imediat, Șumudică a reacționat și a dezvoltat ideea: „Și eu aș fi făcut la fel (n.r. aș fi jucat cu doi atacanți). În ultimele minute eu nu îl scoteam niciodată pe Hamlawi și îl băgam și pe Elisor. (n.r. Jucai cu doi atacanți?) Da. Eu, dacă îmi doream să câștig acest meci (n.r. jucam cu doi atacanți)… și cred că Craiova putea să-l câștige, având jucătorii care îi au pe bancă…”.

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Șumudică e sincer: „M-am speriat când am văzut ce jucători aveau pe bancă cei de la Craiova, dar m-am bucurat că a ieșit Assad”

Marius Șumudică, cu sinceritatea cu care a obișnuit în discurs, spune că s-a speriat în momentul în care a văzut ce bancă are Universitatea Craiova. Pe de altă parte, că s-a bucurat de faptul că Assad Al Hamlawi (26 de ani) a fost scos de pe teren în minutul 57 și înlocuit cu Simon Elisor (27 de ani). Astfel, oltenii au continuat partida în aceeași formulă, cu un singur atacant.

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„Mă uitam la bancă (n.r. la U Craiova), m-am speriat. Băncile pot face diferența. Mie mi-a convenit în momentul în care a ieșit Hamlawi și a intrat Elisor. Nu că n-ar avea valoare Elisor, dar mi-a fost frică când am văzut că îl bagă și l-am văzut la marginea terenului. Deja vorbeam cu secunzii și voiam să trimit pe cineva să le transmită jucătorilor că vor juca cu doi atacanți. Eu asta am crezut. (n.r. Te-ai bucurat când ai văzut că iese Assad?) Assad Al Hamlawi este marcator. M-am bucurat. Era mult mai greu. În momentul în care te fixau acolo cu două vârfuri…”, mai spune Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.