Craiova – Rapid, meciul decisiv pentru Rădoi? “Cum poți să spui că jucătorii Craiovei nu au valoare?!”

Universitatea Craiova vine după o remiză fără goluri cu Metaloglobus, iar situația echipei nu este cea mai bună în ultima perioadă. Mirel Rădoi a fost taxat pentru declarațiile date după meci. Ce avertisment a primit înainte de meciul cu Rapid.

Mirel Rădoi, pus la zid după declarațiile la adresa propriilor jucători. „Are o problemă!”

Mirel Rădoi a fost dezamăgit de elevii săi după meciul cu Metaloglobus, spunând că unii dintre ei nu au valoarea necesară pentru echipa din Bănie. Declarațiile antrenorului au fost atent analizate și criticate.

Marius Șumudică, , nu concepe cum Mirel Rădoi a putut să spună despre elevii săi că sunt prea slabi și consideră gestul său drept o mare problemă.

„La nivel de club, nu poți să îi spui nimic lui Mihai Rotaru. Plătește salariile la zi, au o bază de pregătire extraordinară și cred că, vara asta, a cheltuit cel mai mult pe transferuri. Cred că Universitatea Craiova este unul dintre cele mai profesioniste cluburi.

În momentul în care, tu, ca antrenor, spui că jucătorii nu au valoare este o mare problemă. Mirel este prietenul meu, avem o relație bună, ne respectăm, dar atâta timp cât vii și spui că jucătorii nu au valoare și că transferurile au fost făcute târziu… e o problemă!

Eu am trecut prin probleme mult mai mari la Rapid decât el la Craiova, am avut de luptat, se deschideau 7 fronturi, dar n-am spus niciodată la Rapid că jucătorii mei nu au valoare. Asta e o mare problemă ca antrenor!”, a spus inițial Marius Șumudică.

Singurul mod prin care Universitatea Craiova poate pierde titlul, de fapt

Marius Șumudică a vorbit ulterior despre forma Universității Craiova și a Rapidului, cele două echipe care au început foarte bine actualul sezon. Tehnicianul român consideră că ambele formații pot pierde titlul doar din cauza lor, autosabotându-se.

„Eu îl cunosc bine și pe Mihai Rotaru. Nu știu cum este, că n-am mai vorbit, dar am spus și la început de campionat. Când am văzut că Rapid și Universitatea Craiova își iau avânt așa, am spus că nu se pot decât autodistruge. Sunt două echipe la care se poate întâmpla ceva doar din interior!”, a mai spus Marius Șumudică.

Ce spunea, de fapt, Mirel Rădoi la începutul sezonului VS după meciul cu Metaloglobus

Dacă la început de sezon era mulțumit de campania de achiziții a echipei sale, după meciul cu Metaloglobus s-a arătat profund deranjat de cum a fost gestionată campania de transferuri.

„Am încercat să avem o balanţă între plecări şi veniri, fiindcă suntem angrenaţi în trei competiţii. Sunt jucătorii pe care i-am dorit, au fost opţiunea unu sau doi, au mai picat alte transferuri. Ne-ar mai trebui un atacant, ca să avem dubluri pe toate posturile”, declara Mirel Rădoi înainte de UTA – U Craiova, prima etapă din acest sezon.

„Preferam un număr mai mic de jucători, dar care să fie aduși la momentul oportun. Chiar și jucători cu o valoare mai scăzută dacă veneau, era bine dacă ajungeau la timp, ca să poată să înțeleagă planul de joc, planul tactic, ca să putem lucra la nivel de intensitate.

Am avut ocazii clare, dar până la urmă nu știu dacă e lipsa de valoare sau de concentrare. Nu putem spune că a fost de vină gazonul. Trebuie să mai lucrăm. Poate fi vorba de lipsă de valoare sau de concentrare.”, a spus Rădoi după meciul cu Metaloglobus.