„Craiova se poate strica doar din interior”. Analiza lui Șumudică după primele 9 etape din SuperLiga: detaliul pe care l-a observat la Rădoi!

Marius Șumudică a analizat startul excelent de sezon al Universității Craiova și a numit singurul context în care echipa lui Mirel Rădoi ar putea să intre în colaps.
Bogdan Mariș
17.09.2025 | 06:30
Marius Șumudică a vorbit despre startul de sezon al Universității Craiova. FOTO: colaj Fanatik

Universitatea Craiova are un start excelent în Superligă, unde este lider autoritar după șapte succese și două remize în primele 9 etape. Marius Șumudică a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA evoluțiile grupării din Bănie, dar și scenariul în care aceasta ar putea să intre în colaps.

Marius Șumudică a analizat Craiova lui Rădoi

Marius Șumudică e de părere că doar conflictele interne ar putea să „strice” parcursul din acest sezon al Universității Craiova, deoarece gruparea din Bănie se află la un nivel mult mai ridicat față de cel al contracandidatelor la titlu. „În momentul de față, Craiova poate să cadă din punct de vedere al jocului sau să nu se înscrie ca și candidată clară la câștigarea campionatului, doar din interior.

În momentul de față, echipa arată foarte bine ca joc, au făcut transferuri foarte bune, punct ochit – punct lovit. Cei doi atacanți (n.r. Nsimba și Al Hamlawi) se complementează foarte bine în sistemul 3-5-2. Din punctul meu de vedere, au cel mai valoros lot în momentul de față și cu cea mai bună bancă. Singurii care pot să se autodistrugă sunt ei.

Craiova nu are nevoie de niciun scandal, are nevoie să câștige meci de meci, ceea ce poate să facă, este o diferență mare, în primul rând ca joc, între ce prestează Craiova în momentul de față și celelalte echipe. Se vor trezi că se bat singuri”, a declarat experimentatul tehnician la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică a numit principala problemă a lui Mirel Rădoi

Marius Șumudică a vorbit și despre antrenorul Craiovei, Mirel Rădoi, care are în acest sezon oportunitatea de a cuceri primul trofeu din cariera de tehnician. Acesta a trecut prin momente dificile la finalul partidei cu Farul (2-0), când i s-a făcut rău. „Au cel mai stabil lot, au un antrenor care provine din sânul lor, este oltean, acceptat de public. Trebuie să îl iei așa cum este. A avut foarte multe episoade, are un temperament mai coleric.

Dar sunt ferm convins că odată cu venirea rezultatelor se va echilibra. La meciul cu Bașakșehir a arătat impecabil, dar sunt zile și zile. Eu am crezut în el mereu. Eu m-am uitat atent în timpul meciului, își mănâncă pielițele de la degete. Este un gest care te macină, ești preocupat, caută ceva, un refugiu. E atât de încărcat”, a spus fostul antrenor al Rapidului.

