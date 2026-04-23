„Craiova se ține de finalele ei!” Marius Mitran, editorial de suflet după victoria cu Dinamo: „Știința a arătat că duce mult”

Surprizele își fac loc în viață doar dacă și viața este capabilă să le reziste. Sunt definite de principiul vechi care spune “să nu-ți dea Domnul cât poți să duci…”, iar Universitatea Craiova a arătat și cu Dinamo că duce mult. Inclusiv la loviturile de pedeapsă a vieții și a fotbalului! Să suporte mult, să treacă peste șocuri, să absoarbă energii negative și să le transforme în senzații vitale. A ajuns în finala Cupei României, o mare finală! Mai are încă CINCI și în campionat, umăr la umăr cu cealaltă Universitate, din Cluj, care pare că o așteaptă, de acum, în toate finalele lumii!

Marius Mitran scrie cronica meciului Dinamo – Universitatea Craiova

Craiova 2026 a fost, evident, pregătită pentru orice, în această semifinală cu marele, uriașul său adversar, poate unicul care o întoarce permanent cu gândurile în trecut și o ține mereu cu speranțele intacte. Dar asta nu a fost suficient! Mai trebuia ceva, mai ales că a început fără întregul ei flanc stâng, adică fără Baiaram și, mai ales, fără Bancu. Mai mult decât o extremă stânga, un “volante”. Mai mult decât un fotbalist, un căpitan!

Ușor înclinată spre dreapta, Știința a început prudent, a continuat cu curaj și a încheiat prima repriză dominând cu autoritate un adversar care a înțeles că nu poate mai mult decât, eventual, o contră norocoasă. Cicâldău a dat startul ocaziilor, cu o “foarfecă” (minutul 13), iar Nsimba, egoist, dar …vitezist, a reușit o cursă ca la Olimpiadă la suta de metri, dar a tras slab, ignorându-l pe Teles, care ar fi luat și el argintul pe culoarul din stânga (minutul 16).

Dinamo s-a stins încet, căutând o ieșire

Anzor, trei minute mai târziu dă pasa anului, dar Matei se pierde în fața lui Epassy! , probabil o ruptură, iar Nsimba vede “galbenul” la un atac aerian…(minutul 31). Nu mai rezistă Opruț, intră Țicu în locul lui, iar din acel moment, Mora începe să “slalomeze” ca Ingemar Stenmark, cândva, la Val d’Isere. Gnahore îl tamponează pe Teles, semn că nimeni nu cedează, dar terenul e tot mai înclinat spre poarta lui Epassy, care acuză și el o întindere!

Mora pătrunde decisiv, în minutul 41, dar Cicâldău întoarce pentru Teles, Cârjan vede imediat un “galben” pentru fault la Cicâldău, iar înainte de pauză, în 40+5, Florin Ștefan, impetuos, intră în careu, centrează pe jos, dar nici un oltean nu e acolo, în fața liniei porții, să pună “latul”! În tot acest timp, Dinamo s-a stins încet, căutând o ieșire!

La reluare, Musi rămâne la cabine și intră Duțu, semn că ieșirea e, de fapt, o întărire a apărării. Iar Duțu îl blochează in extremis pe același apatic Nsimba (minutul 50), care este, 10 minute mai târziu, înlocuit cu Assad. Koljic face ultimele schimbări și el, Milanov și Pop, în locul lui Soro și inexistentului Pușcaș (minutul 64), iar imediat Cârjan centrează și Pop e blocat cu greu de Screciu! Din corner, Stoinov reia cu capul, iar Popescu scoate de sub bară! Cea mai mare ocazie a meciului! (Minutul 65).

David Matei scapă la modul 3 contra 1, dar nu vede nimic și-și bate joc de o ocazie rarisimă (minutul 71), apoi Matei și Florin Ștefan ies, intră Băsceanu și Bancu (minutul 73). Dinamo echilibrează mult, dar Assad găsește o pasă miracol, Mora scapă singur, însă Boateng îl oprește incredibil (minutul 82).

Assad, Rus, Mora și Teles, sânge rece la caruselul penalty-urilor

La intrarea în prelungiri, Badelj intră și iese Screciu, dar meciul e tot mai închis pentru Craiova. Kopic îl scoate pe Cârjan, în minutul 96, intră Cristi Mihai, iar imediat Coelho face rocadă : Cicâldău out, Crețu in! (Minutul 98). Assad cade în careu și vede, total aiurea, “galben”, dar și Țicu, pentru un fault la Teles. Și se încheie prima repriză? Nu! Pentru că Amstrong mai bate un corner, în ultimele secunde, iar Boateng înscrie, cu capul, dintre Badelj și Rus: 1-0 pentru Dinamo! Craiova a mai fost în filmul acesta, nu-i așa? Chiar de curând, în viața asta! Sau nu?

Intră și Mogoș, iese Romanchuk (minutul 106), dar plimbatul balonului din dreapta în stânga și din stânga în dreapta nu mai aduce a fotbal, ci a speranță amânată. Până când? Până la ultima picătură de energie. Golul nu vine însă…În ciuda săriturii fabuloase a lui Mora, din minutul 118, cap și Epassy scoate!

Ba vine! Anzor mai aruncă o minge în careu, același fa-bu-los Mora agăță mingea și o întoarce în fața porții, de unde Rus o trimite în plasă:1-1! Urmează caruselul penalty-urilor! De fapt, infernul. , în timp ce Assad, Rus, Mora și Teles bat cu sânge rece: 4-1 pentru olteni! Istorie, viață, inimă! De fapt, inimi! Toate albastre!