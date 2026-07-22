Craiova tremură în Bulgaria înaintea duelului cu Levski! Jucătorii și staff-ul au intrat în panică după imaginile apocaliptice de acasă. Exclusiv

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Universitatea Craiova pregătește unul dintre cele mai importante meciuri ale începutului de sezon, însă, cu doar câteva ore înaintea duelului cu Levski Sofia din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, gândurile jucătorilor și membrilor staff-ului au zburat către casă. Imaginile dramatice apărute marți seara din Bănie, după furtuna violentă care a lovit orașul, au stârnit îngrijorare în delegația alb-albastră, iar telefoanele către familii au început imediat să sune.

Furtuna din Craiova i-a pus pe jar pe jucătorii și staff-ul Universității Craiova

Marți seară, la scurt timp după ce Filipe Coelho și Carlos Mora au susținut conferința de presă oficială, iar , Craiova traversa momente dramatice, după ce o furtună violentă a lovit orașul.

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În jurul orei 21:00, cerul s-a dezlănțuit asupra orașului. În numai aproximativ 20 de minute s-au înregistrat 52 de litri de apă pe metrul pătrat, rafalele de vânt au atins 94 km/h, iar grindina, cu un diametru de aproximativ 5 milimetri, a completat tabloul unei seri care a provocat haos în Bănie. Numeroși copaci au fost doborâți de vânt, unele dintre ei fiind smulși din rădăcini, mai multe autoturisme au fost avariate, iar zeci de străzi au fost inundate. În numeroase zone ale orașului, mașinile au rămas blocate în apă, iar echipele de intervenție au lucrat ore în șir pentru îndepărtarea copacilor căzuți și eliberarea carosabilului.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare și informațiile apărute în timp real au ajuns rapid și în cantonamentul Universității Craiova din Bulgaria. Potrivit reporterilor FANATIK prezenți la Sofia, mai mulți jucători și membri ai staff-ului tehnic au început imediat să își contacteze familiile pentru a se asigura că totul este în regulă și că locuințele acestora nu au fost afectate de furtuna care a lovit orașul.

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52 de litri de apă pe metrul pătrat s-au înregistat în Craiova în doar 20 de minute

Ploaia a lovit din nou Craiova chiar în ziua meciului

Dacă furtuna de marți seară a produs pagube importante, nici miercuri dimineață vremea nu le-a dat răgaz craiovenilor. În jurul orei 11:00, asupra orașului s-a abătut un nou episod de ploi torențiale. De această dată nu au mai fost înregistrate rafale puternice de vânt sau grindină, însă cantitatea mare de apă căzută într-un interval foarte scurt a fost suficientă pentru ca mai multe străzi din Craiova să fie din nou inundate, iar circulația să fie îngreunată în mai multe zone ale orașului.

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Autoritățile și echipele de intervenție, care lucraseră până târziu în noapte pentru înlăturarea efectelor furtunii de marți, au fost nevoite să intervină din nou, în timp ce locuitorii din zonele afectate au privit cu teamă un nou episod de vreme extremă.

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La sute de kilometri distanță, în cantonamentul Universității Craiova, veștile din Bănie au continuat să fie urmărite cu atenție. Chiar dacă întreaga concentrare este îndreptată spre duelul cu Levski Sofia, mulți dintre jucători și membrii staff-ului au rămas conectați la ceea ce se întâmpla acasă, ținând permanent legătura cu familiile și apropiații pentru a se asigura că sunt în siguranță.

Ce o așteaptă, de fapt, pe Universitatea Craiova la Sofia! De ce Levski e foarte periculoasă

Deși, la prima vedere, valoarea lotului lui Levski Sofia nu pare una care să intimideze, realitatea din teren este cu totul alta. Formația bulgară și-a construit în timp un statut important în competițiile europene, iar experiența acumulată în meciurile eliminatorii, , o transformă într-un adversar extrem de incomod. În fața propriilor suporteri, Levski a demonstrat de multe ori că poate ridica nivelul jocului și pune probleme chiar și unor echipe cu un nume mai greu în fotbalul european.

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Parcursurile europene din ultimele sezoane confirmă acest lucru. În ediția 2022/23, bulgarii au reușit una dintre surprizele preliminariilor UEFA, după ce au eliminat-o pe PAOK Salonic, înainte de a părăsi competiția în urma unui duel dramatic cu Hamrun Spartans, decis la loviturile de departajare.

Nici sezonul următor nu a fost lipsit de rezultate importante. Levski a trecut pe rând de Shkupi și Hapoel Be’er Sheva, oprindu-se abia în play-off-ul UEFA Conference League, unde a întâlnit-o pe Eintracht Frankfurt, una dintre favoritele competiției.

Și în stagiunea precedentă, formația din Sofia a avut un parcurs european apreciabil. A eliminat din nou Hapoel Be’er Sheva, a cedat în fața portughezilor de la Braga, în preliminariile Europa League, apoi și-a continuat aventura în Conference League, unde a trecut de Sabah Baku, înainte ca drumul european să se încheie în fața lui AZ Alkmaar, echipă care s-a impus categoric cu scorul general de 6-1.

Condiții vitrege pentru Universitatea Craiova la Sofia. Cum se prezintă gazonul de pe stadionul „Georgi Asparuhov”

Misiunea Universității Craiova la Sofia nu se anunță deloc una ușoară. , oltenii ar putea avea de înfruntat și un teren de joc care ridică semne de întrebare. Cu o zi înaintea primei manșe cu Levski Sofia, reporterii FANATIK au fost prezenți pe stadionul „Georgi Asparuhov”, .

La o primă inspecție, gazonul nu s-a prezentat în cele mai bune condiții. În mai multe zone ale terenului, în special în apropierea celor două careuri, se puteau observa porțiuni degradate și mici gropi, semn că suprafața de joc are nevoie de intervenții. Un detaliu inedit a atras imediat atenția. În unele dintre aceste zone au fost împrăștiate semințe pentru refacerea gazonului, iar zeci de păsări au coborât pe teren și au început să le ciugulească chiar înaintea antrenamentului oficial al Universității Craiova.

Situația ar putea deveni și mai complicată în ziua partidei, în condițiile în care meteorologii au anunțat ploi la Sofia. Dacă precipitațiile își vor face apariția, suprafața de joc riscă să se deterioreze și mai mult, iar duelul dintre Levski și Universitatea Craiova s-ar putea disputa în condiții dificile pentru ambele formații.