Craiova vrea să bată Clujul. Anunțul Olguței Vasilescu pentru 2026: „Va depăși tot ceea ce există în România”

Craiova se pregătește pentru un an 2026 plin de transformări majore, susține primarul Lia Olguța Vasilescu. Edilul anunță proiecte spectaculoase, care ar urma să plaseze orașul în fruntea dezvoltării urbane din România.

Olguța Vasilescu anunță un 2026 al transformărilor și evenimentelor de top la Craiova

Planurile Liei Olguța Vasilescu pentru orașul din Bănie capătă contur, iar edilul promite un 2026 plin de proiecte spectaculoase. După succesul înregistrat de evenimentele organizate în acest an, cu Târgul de Crăciun și nu numai, primarul anunță o nouă serie de surprize care, susține ea, vor ridica ștacheta la nivel național.

În acest context, Vasilescu a dezvăluit pentru FANATIK că: „Avem și alte proiecte mari în afară de Târgul de Crăciun. Târgul de Paște a avut anul trecut un număr record de turiști, apropiat de cel al târgului de Crăciun.

Parcul are 100 de hectare, ceea ce ne permite să dezvoltăm concepte spectaculoase. Anul viitor tema va fi Lumea Poveștilor, cu lumină, holograme și elemente surpriză”.

Orașul din Bănie, tot mai sus pe harta culturală a lumii

Pe lângă proiectele dedicate târgurilor de sezon, administrația locală pune accent și pe marile evenimente culturale care au transformat Craiova într-un reper internațional. Edilul subliniază că prin festivaluri de prestigiu și manifestări unice.

„Avem Festivalul Shakespeare, cel mai important din lume în categoria lui, care anul acesta vine cu Congresul Criticilor de Teatru din întreaga lume.

Avem ”Păpușile ocupă strada”, al doilea festival ca importanță din Europa după Avignon, iar anul trecut am avut 400 de trupe de artiști păpușari și parade cu păpuși gigant de peste patru metri înălțime”, a povestit Olguța Vasilescu, pentru FANATIK.

Surpriza pe care Olguța Vasilescu o pregătește la Craiova, unde și-a făcut propriul ”Untold”

În planul marilor evenimente, Olguța Vasilescu mizează pe un proiect devenit deja emblematic pentru Craiova, un adevărat ”Untold” al orașului, care atrage tot mai mulți fani de la un an la altul. Aceasta mărturisește că surpriza pregătită pentru ediția următoare va ridica nivelul festivalului și mai sus, iar negocierile sunt deja în desfășurare.

„Avem Festivalul Intencity, care crește anual și cu siguranță în câțiva ani va depăși tot ceea ce există în România.

Pot spune doar că anul viitor va veni o formație foarte importantă la nivel internațional; suntem în negocieri și nu putem dezvălui mai mult”, ține să precizeze edilul Craiovei.

Capitala Olteniei, mereu în mișcare prin festivaluri și spectacole

Craiova se remarcă și prin spectacolele regulate care animă viața culturală a orașului. De la videomapping-uri la festivaluri locale, primarul subliniază că orașul oferă constant activități pentru locuitori și vizitatori, menținând atmosfera vie și atractivă.

„Spectacolele de videomapping sunt regulate la noi, măcar o dată la două luni, dar suntem mai puțin mediatizați decât Bucureștiul pentru că nu avem presă națională. Totuși, evenimentele noastre atrag foarte mulți turiști.

În fiecare lună avem câte un eveniment: festivalul Mihai Viteazu, festivalul Oltenilor și multe altele, astfel încât vizitatorii să nu se plictisească”, adaugă, pentru FANATIK, Olguța Vasilescu.

Craiova își pune în valoare patrimoniul istoric prin reabilitări ample

În ceea ce privește patrimoniul arhitectural, spune că dezvoltarea orașului nu se limitează la evenimente și proiecte tematice. Întrebată dacă strategia pentru anii următori include și revigorarea clădirilor istorice, aceasta a explicat că municipalitatea a făcut deja pași importanți în această direcție.

„Am reabilitat toate clădirile monument istoric din centrul vechi sau sunt în curs de reabilitare. După București, suntem orașul din sud cu cel mai mare număr de clădiri monument istoric, iar farmecul orașului vine din această moștenire. Mulți vizitatori sunt surprinși de cât de frumoase sunt clădirile din Craiova.

Orașul marilor boieri de acum 100-150 de ani păstrează încă arhitectura gândită de cei mai mari arhitecți ai vremii, de la Viena și Paris, cu pietrari aduși din Italia. La Craiova găsești toate stilurile arhitecturale: baroc, neoclasic, romantic, brâncovenesc, gotic”, a răspuns primarul orașului Craiova.