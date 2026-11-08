“Craiova vs Dinamo + Rapid + FCSB 5-3!” Editorial Marius Mitran: “Oltenia domină fotbalul românesc”

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Universitatea are, și în această perioadă rezervată echipei naționale, mai mulți jucători selecționați de Gică Hagi decât toate celelalte cluburi din Superliga la un loc. Practic, cei cinci fotbaliști ai Științei, Laurențiu Popescu, Vladimir Screciu, Nicușor Bancu, Alexandru Cicâldău și Tudor Băluță bat la scor, ca număr, FCSB (Ștefan Târnovanu), Dinamo (Cătălin Cârjan) și Rapid (Olimpiu Moruțan). 5-3 pentru Craiova!

Craiova Maxima, generația care dădea aproape o echipă întreagă naționalei

Acum 40-45 de ani erau toți. Lung, Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, Ungureanu, Țicleanu, Beldeanu, Irimescu, Balaci, Crișan, Geolgău, Cămătaru, Cârțu. Mai mulți decât o echipă, un lot întreg. Era ca-n Cartea Cărților, iertați-mă pentru îndrăzneală, Craiova era totul și totul era Craiova. Doar Costică Donose, supranumit “Pele”, cel care juca fluierând și cântând, “deodată auzeai din spate cum fredona Mărieeee și Mărioarăă, ia un par și mă omoaaarăăă, și știai că vine Pele să te ajute în atac..” povestea Balaci, doar el nu era la lot. Semn că exista nedreptate și când dreptatea era totală! , Gică Popescu, Adrian Popescu, Săndoi, Papură, Stângă și Craioveanu au fost la Mondiale și la Euro, au mai răsărit unii, când într-un an, când în altul, până când…

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Până când astăzi firul s-a lipit de trecut, țesând o performanță care începe, tot mai pregnant, să semene cu cea Maximă. Pentru că, spre deosebire de FCSB, Dinamo, Rapid, care au și ele fotbaliști selecționați, Știința se mai desparte în aceste zile și de Carlos Mora, chemat de Costa Rica și de Assad Al Hamlawi, un obișnuit al Selecționatei Palestinei. Probabil că, sănătos fiind, și Adrian Rus ar fi fost în lotul României așa cum, până de curând, chiar în mandatul lui Gică Hagi, au fost Ștefan Baiaram și David Matei. Și care, foarte, foarte probabil, vor mai fi! Curând!

Marius Mitran: „Oltenia, o parte din România pe care vrem să o facem mai bună”

Super-campioana României, Universitatea Craiova, domină fotbalul românesc, , nu e deloc fortuit că naționala noastră se bazează pe nucleul oltenesc al Științei. Da, oltenesc aproape în totalitate, pentru că patru dintre cei cinci sunt născuți la Filiași, Corabia, Crâmpoaia și chiar Craiova! Aceasta e Oltenia, o parte din România noastră pe care vrem să o facem mai bună, mai curajoasă, mai valoroasă!

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Cândva, când s-a mers pe acest filon fotbalistic cu calități excepționale, echipa națională a respirat un aer rezervat de atunci doar elitelor din alte zări. Craiova, cu acest 5-3 înregistrat pe o tabelă concretă a clasei selecționate (de către Hagi!), nu e doar, încă o dată, confirmată drept campioană a Superligii, ci și punctul de plecare, să sperăm, al unor performanțe care nu s-au obținut fără olteni în ultima jumătate de secol. Sper că nu ați uitat, de pildă, de cel mai frumos gol al ultimului mondial la care România a fost, cel din Franța, în 1998? Da, cel cu Columbia, semnat de “Cobra” Adrian Ilie! Oltean 100 %.