Craiovenii pregătesc cea mai mare deplasare oltenească în Europa! Câți suporteri va avea Universitatea Craiova la Viena pentru super-duelul cu Rapid

Universitatea Craiova va avea parte de o susținere numeroasă și în tribunele arenei din Viena, la meciul cu Rapid. Câți fani „alb-albaștrii“ sunt așteptați pe Allianz Arena.
Tibi Cocora
04.11.2025 | 16:30
Universitatea Craiova nu a început prea grozav faza grupelor din UEFA Conference League, însă oltenii mai au șanse matematice la primăvara europeană. Joi seară, pe „Allianz Arena“ din Viena, alb-albaștrii se vor duela cu Rapid Viena, una dintre cele mai titrate formații din Austria. Un mare atu de care se pot bucura craiovenii este faptul că vor fi susținuți de o galerie numeroasă, anunțându-se cea mai numeroasă deplasare oltenească în Europa!

Câți suporteri va avea Universitatea Craiova la meciul cu Rapid Viena

Fanii Universității Craiova sunt pregătiți să ia cu asalt Viena, într-una dintre cele mai palpitante deplasări ale Științei în acest sezon. Până luni seară, conform surselor FANATIK, cel puțin 800 de suporteri și-au achiziționat bilet și vor fi prezenți în tribunele de pe „Allianz Arena“, pentru a-i susține pe alb-albaștri. De asemenea, cererea de bilete este mare, având în vedere că, pentru meciuri europene, stadionul celor de la Rapid Viena poate accepta până la cca. 1 800 de vizitatori. Cu siguranță, aceasta va fi cea mai numeroasă deplasare oltenească în Europa!

Suporterii care vor veni la meci sunt așteptați în sectoarele 6 și 7 (zonă safe-standing).

Universitatea a mai avut parte de o susținere numeroasă din partea fanilor în grupa de Conference League. Dacă în Polonia, la Sasnowiece, au făcut deplasarea în jur de 200 de olteni pentru a vedea duelul cu Rakow, cel în care Știința a debutat, oficial, în competiție, la meciul de pe teren propriu cu Noah au asistat nu mai puțin de 18. 004 spectatori.

Cât costă un bilet la Universitatea Craiova – FSV Mainz. Oltenii au făcut anunțul

Universitatea Craiova a scos la vânzare biletele pentru partida cu Mainz. Fanii care vor să își cumpere tichete la peluză vor scoate din buzunar 50 de lei, iar prețurile pentru un loc în tribună pornesc de la 90 de lei.

„Mainz vine în Bănie și Știința e gata de luptă! Joi, 27 noiembrie 2025, ora 19:45 – Universitatea Craiova – FSV Mainz 05. E meciul care va aprinde Oltenia. Vulcanul va erupe, zeci de mii de inimi alb-albastre vor bate la unison pentru Campioana Unei Mari Iubiri!

Tichetele pot fi achiziționate de la punctele tradiționale de vânzare și online (link în comentarii). Nu sta pe gânduri, fii alături de lei în acest vis european!”, au scris oltenii pe rețelele de socializare.

Prețul biletelor pentru meciul Universitatea Craiova - Mainz
Vladimir Screciu a primit informații importante despre Rapid Viena. „Am vorbit cu prietenul meu!”

Vladimir Screciu a vorbit despre următoarea partidă a Universității Craiova, cu Rapid Viena. Fotbalistul oltenilor a dezvăluit că a primit informații prețioase despre austrieci și că speră ca echipa lui să obțină cel puțin un punct.

„Ne dorim foarte mult foarte mult victoria cu Rapid Viena. Am vorbit cu prietenul meu, Vlădoiu, pentru că a jucat cu ei. A spus că este o atmosferă incredibilă cu Rapid Viena, au jucători foarte buni. Mergem acolo cu gândul să luăm punct sau puncte!”, a spus și Screciu după meciul cu Rapid.

