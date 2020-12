CRBL, a început o viață nouă în Spania. Ce decizie surprinzătoare a luat artistul

CRBL și-a surprins fanii cu o schimbare radicală după ce s-a mutat definitiv cu familia lui peste hotare. În urmă cu câteva luni, cântărețul a plecat în Spania.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În viața lui CRBL au apărut multe schimbări după ce cântărețul a decis să facă muzică pestre hotare și să renunțe la cariera pe care a clădit-o de-a lungul anilor în România.

În continuare, CRBL este foarte activ pe rețelele de socializare, unde le arată fanilor cum arată noua sa viață, prin intermediul fotografiilor și a videoclipurilor de excepție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CRBL, viață nouă în Spania

CRBL duce o viață demnă de invidiat în Spania, unde locuiește de câteva luni. CRBL a anunțat că a hotărât să renunțe la stilul muzical care l-a consacrat și vrea să se reinventeze, să încerce un alt gen de muzică.

„Nu mai vreau viața aia, nu mai vreau muzica aia. Am altceva în cap, altă muzică. Am fost acolo, m-am săturat! Ascultați-mi piesele lansate anul acesta”, le-a mărturisit CRBL fanilor săi, prin intermediul unui live pe Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, în cadrul unui interviu, CRBL a mărturisit cum a luat decizia de a se muta definitiv în Spania. În plus, artistul consideră că pandemia este perfectă pentru a face muzică deoarece nu este ocupat cu alte proiecte și se poate dedica în întregime compusului de noi piese.

„Am ales Spania pentru că e aproape de noi. E cald, e bine, e liniște. Despre asta este vorba. Eu am căutat liniște. Am căutat să vin într-un loc în care pot să mă bucur de lucrurile la care am visat. Acum, în pandemie, este o perioadă perfectă pentru compus. Am timp să fac ce îmi place și sunt împăcat cu mine” , a spus fostul component al trupei Simplu.