CRBL, adevărul despre divorțul de Elena: ”Cine sunt eu ca să mă creadă lumea?”

CRBL a anunțat, nu cu mult timp în urmă, că divorțează de Elena, femeia care i-a dăruit o fetiță minunată. Cu toate acestea, cei doi nu au dezvăluit motivele divorțului și au preferat ca adevărul să rămână secretul lor. Cu toate acestea, FANATIK a reușit, măcar puțin, pe sub ”perdeaua” care ascunde secretul divorțului.

CRBL, despre divorț, burlăcie și viitoarea lui iubită

Surprins după divorțul de Elena în compania unor alte doamne (sau domnișoare), CRBL a explicat, pentru FANATIK, care ar fi adevărul. ȘI, dacă tot a venit vorba de relații, artistul nu ascunde că este pregătit să se îndrăgostească din nou și, de ce nu, chiar să se însoare a treia oară.

În altă ordine de idei, că, până acum, au apărut informații greșite în mass media despre el. Și, ca să le lămurească, a făcut o serie de dezvăluiri cât se poate de interesante.

”Își bagă toată lumea nasul”

Ai tot fost prins cu diverse doamne și domnișoare după despărțirea neașteptată de Elena… Ai pe cineva?

– Nu știu dacă întrebarea este dacă am pe cineva. Nici nu pot să mă iau după ce a apărut în media. Nu de altceva, dar tot ce a apărut este într-o formă de ambalaj foarte trist… Dar datoria lor (a paparazziilor, n. red.) este să ne alerge, iar a noastră (a celebrităților, n. red.) e să ne pitim.

Ai de ce să te pitești?

– Aș putea să mă pitesc și dacă în seara asta întâlnesc vreo domnișoară aici (la petrecerea Viva!, n. red.) pentru că își bagă toată lumea nasul. Fix acolo unde nu e cazul…

Cum i-ai explicat divorțul fetiței voastre?

– Asta e o pe care am avut-o doar noi. A fost așa cum a trebuit să se întâmple, și atât. Nu este o discuție publică, sub absolut nicio formă, e doar de familie. Dar nu sfătuiesc pe nimeni să facă nici ca mine, nici altfel…

”Am uitat cum e să fii burlac”

Cum e să fii din nou burlac?

– E interesant, să știi. Am uitat cum funcționează treaba asta, cu burlăcia. Încerc să mă adaptez situației, și e interesant. Știu să fac cam tot ce poate să facă o femeie. Mama, educatoare fiind, a trebuit să mă învețe totul. Și am învățat cu drag așa că nu mi-e greu să fiu singur.

Ce îți lipsește acum, ca burlac?

– Nu îmi lipsește nimic. Absolut nimic.

Nici măcar serile petrecute, liniștiți, în familie, în fața televizorului, comentând sau râzând?

– Asta zic. Nu îmi lipsește…

De ce s-au despărțit CRBL și Elena

Ăsta să fie motivul despărțirii? Că nu își lipsește acum așa ceva…

– Motivul despărțirii este doar maturitatea noastră. Suntem printre puținele cupluri care au curajul să decidă împreună, pe viitor, ce este de făcut. Știu că nu se vede din exterior treaba asta. Toată lumea se așteaptă la scandaluri, la înșelat, la mizerii. Dar noi nu facem parte din acele categorii. Dar, nah, cine sunt eu ca să mă creadă lumea?

Ultima oară când am stat mai mult de vorbă noi, era și soția ta. Și erați adorabili… Ascundeați și atunci probleme?

– Nu ascundeam ceva anume. Noi trăim viața. De fiecare dată lumea se uită în curtea altora. Și ce pare nu este ceea ce este. Și nu am să spun niciodată despre ceea ce este, e treaba noastră ca familie, nu e treaba nimănui.

Muzical, vorbeai de niște rock…

– Am pregătit muzică, am pregătit noi proiecte. Povesteam și de niște rock, dar l-am lăsat puțin deoparte. Experimentele mele muzicale cu rock-ul și cu punk-ul le-am pus puțin deoparte. Dar am revenit CRBL-ul pe care îl așteaptă toată lumea, Vreau să dau din nou starea mea de bine și energia mea oamenilor, să îi aduc din nou la dans. Să îi aduc la muzică, să le spun că e mai ușor și mai frumos să trăiești pentru ziua de mâine.

Cum arată viitoarea doamnă pentru CRBL?

– Sunt o persoană care pot să iubesc mâine și poimâine să mă însor. Sunt o persoană care aștept ziua de mâine și mă bucur de ea. Dar nu există un răspuns la întrebare, nu există ceva anume, cineva anume. Ca în orice relație, la început, cercetezi, testezi, te cunoști. Și îți dai seama pe parcurs dacă te apropii sau de îndepărtezi. Dar forma fizică e irelevantă, cât timp este plăcută. Sunt mult mai multe alte aspecte de care țin cont. Și să aibă umor, să fie nebunie…