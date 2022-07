CRBL, decizie radicală după Survivor: „Am făcut ședință de familie”. A dat marea veste, în direct, la Pro TV

După șase ani în care a locuit în Spania, locul care i-a fost acasă și în care spune că avea un viitor promițător, CRBL a hotărât să renunțe, din nou, la tot. De această dată, fostul concurent al show-ului Survivor România se întoarce în România. A luat decizia împreună cu fiica și soția lui, iar primele demersuri sunt deja făcute.

CRBL, decizie care îi schimbă viața radical. După participarea la Survivor, a hotărât să întoarcă în România

și-a luat familia și s-a mutat în Spania. Chiar dacă spune că viitorul său acolo era unul promițător, avea colaborări și totul mergea bine, fostul concurent Survivor își dorea din ce în ce mai mult să se întoarcă pe meleagurile natale.

După ce a fost eliminat din competiție, . Decizia a fost luată, iar din toamna acestui an, artistul revine acasă.

CRBL a făcut anunțul în emisiunea La Măruță, difuzată pe Pro TV, și a dezvăluit faptul că a început să facă demersurile pentru mutare.

„Azi-noapte am stat și am făcut ședință de familie și azi-dimineață am luat decizia de a reveni pe plaiuri mioritice. Din septembrie, suntem din nou în țară.

Vreau să fac muzică, am niște proiecte. Vreau să continui ce am început, că mai am de spus și de arătat”, a declarat CRBL.

Alessia, fiica artistului, a dat deja o probă la școală, pentru a vedea la ce nivel e. În plus, CRBL, care acum își caută chirie, a dezvăluit că soția lui își va deschide în România o școală de dans.

„Am făcut demersurile. Astăzi a avut un test, să vadă la ce nivel este. Am fost la școală cu ea și a trebuit să-i facă un test de evaluare, să vadă unde o încadrează. Se întoarce la aceeași școală”, a spus CRBL despre fiica lui în vârstă de 12 ani.

„Am o pereche de adidași care costă 17.000 de euro”

Pentru a se muta, CRBL este nevoit să-și aducă toate lucrurile din Spania, iar acestea nu sunt deloc puține. Fostul concurent Survivor România deține aparatură de studio, haine, mobilă, biciclete, un caiac, o motocicletă, precum și 100 de perechi de încălțăminte.

„Am o pereche de adidași care e 17.000 de euro. Am rămas șocat. A crescut peste ani. Se întâmplă lucruri când păstrezi. Eu i-am cumpărat second, oricum. Că nu-i găseam nici eu când i-am cumpărat, acum vreo 6 ani. Am dat 400 de euro pe ei și acum sunt 17.000”, a susținut CRBL.