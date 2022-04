CRBL, despre participarea la Survivor: „Exilul prelungit în spital a fost cel mai greu moment”

din motive medicale. Spune că și-a depășit limitele în această competiție și că, și-a demonstrat cât de puternic este. Totuși, susține că nu ar mai repeta experiența, întrucât nu crede că ar mai putea să stea atât de mult, departe de familie.

Pentru CRBL, cel mai greu moment a fost să stea în spital

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, CRBL vorbește despre familie, dar și despre experiența de la show-ul Survivor 2022 transmis de Pro TV, despre care spune că Cu soția lui, Elena, este de 14 ani. Au împreună un copil minunat pe nume Alesia. Artistul susține că nu există o rețetă pentru o relație perfectă, ci doar încredere și iubire.

-Cum a fost la Survivor? Ți-a fost greu?

– Pot spune că a fost cea mai tare experiență a vieții mele! A fost foarte greu, dar și foarte frumos în același timp. Am adunat amintiri unice, care nu se vor șterge niciodată. Nu cred că am să mai repet o astfel de experiență, pentru că nu cred că am să mai pot să stau departe de familie atât timp.

-Care a fost cea mai dificilă probă pentru tine?

– Exilul. Exilul prelungit în spital a fost cel mai greu moment. Nu pot spune că a existat o probă dificilă, pentru că toate au trecut prin filtrele fizice și psihice ale momentului. Mi-au plăcut toate probele și traseele.

”Mi-am dovedit cât de puternic sunt”

-Ai fost eliminat din motive medicale… Știm că la Consiliu ai spus că ai fi vrut să ajungi până în marea finală, așa că te voi întreba – ce ai simțit când ai aflat vestea?

– Am fost șocat, nu-mi venea să cred că lupta mea se termină așa. Nu eram pregătit pentru asta, eram pregătit să trag de mine mai mult și să îmi revin pentru a ajuta echipa vulturilor. Acum era momentul în care puteam să intru pe traseu împotriva lui TJ și să îi arăt că sunt mai bun decât el și mai puternic. Dar… asta a fost. Primesc ce mi se oferă și merg mai departe. Așa a fost să fie.

-Ai mai repeta experiența?

– Nu cred, mi-am dovedit cât de puternic sunt, cât de mult mă pot adapta la condițiile grele de supraviețuire duse la extrem, am descoperit alte calități și defecte personale și nu cred că am să mai pot să plec departe de familie atât timp.

”Nu există rețete sau secrete, există doar încredere și iubire”

-Ce a spus familia ta despre evoluția în competiție?

– Familia a fost și este mândră de mine, am fost și pus la colț pentru momentele în care nu am procedat corect. Asta înseamnă familie.

-Ești căsătorit de atâția ani cu soția ta, Elena. Există un secret pentru o relație reușită?

– Au trecut 14 ani de când Elena mi-a devenit soție, cel mai bun prieten, asociat, impresar, manager, jumătatea mea fără de care eu nu pot face nimic. Nu există rețete sau secrete, există doar încredere și iubire.

”Toate se așază așa cum trebuie”

-La voi cum merge? Cum depășiți momentele grele?

– La fel ca fiecare dintre voi, și noi am avut, avem și vom avea momente grele în viață, praguri pe care trebuie să le trecem, testele vieții. Întotdeauna mergem înainte cu decizii bazate pe ceea ce

simțim și cu sloganul „Ce poate să se întâmple?”. Toate se așază așa cum trebuie, iar atunci când dăm de greu, știm că o să aflăm mai târziu de ce a trebuit să se întâmple așa.

-Știm că v-ați mutat în Spania de ceva vreme. Pe mai departe, unde v-ați dori să locuiți mai mult?

– Suntem o familie atipică, care acceptă provocările vieții. Suntem curioși și vrem să experimentăm în viață. Nici nu cred că este corect termenul că ne-am mutat în Spania, pentru că tot revenim acasă în România. Aceasta este casa noastră oriunde vom fi în lume. România este ACASĂ.

”Am cea mai frumoasă familie și mă simt cel mai împlinit om”

-Cum este să fii tată de fată? Micuța vă calcă pe urme?

– Sunt foarte mândru de Alesia, de cum a crescut și cum evoluează. Îmi seamănă și mie, dar are foarte multe lucruri în comun și cu Elena. Am cea mai frumoasă familie și mă simt cel mai împlinit om. Aștept să văd care este direcția Alesiei, dar nu mă grăbesc să aflu. Încă ne jucăm și

asta îmi place. Toate la timpul lor.

-Ce faci în timpul liber? Unde ați făcut Paștele?

– Ne place să călătorim, să descoperim locuri noi, să încercăm lucruri noi. Ieșim cu bicicletele, trotinetele, dar ne place să stăm și acasă la popcorn și filme. Aproape în fiecare an, Paștele l-am făcut acasă, în România, alături de familie.

-Colecționezi ceva anume? Dar în copilărie?

– Da, aici m-ai prins. De-a lungul vieții am colecționat foarte multe lucruri. Acum am colecții de timbre, surprize turbo, kendame, șepci, casete audio, încălțări sport, mașinuțe etc.