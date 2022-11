CRBL, detalii despre proiectele muzicale. Nu s-a mai făcut niciodată așa ceva în România

Fostul concurent de la Survivor România a oferit câteva detalii despre . Este vorba despre un plan care nu s-a mai făcut niciodată în România și pentru care vedeta lucrează deja de o vreme bună.

CRBL, informații despre planurile cu muzica. Artistul are gânduri mărețe

CRBL a dezvăluit care sunt pe care le are în materie de muzică, după ce timp de 2 ani a fost stabilit în Spania. Acum, la revenirea în România, cântărețul speră să dea lovitura cu un proiect inedit și special.

Mai exact, artistul vrea să facă primul turneu pe motocicletă, pasiune pe care și-a descoperit-o acum 3 ani. Vedeta are deja permis de conducere pentru categoria A și o bijuterie pe două roți cu care se mândrește.

În plus, fostul component al formației Simplu nu exclude posibilitatea să renunțe la colecția de pantofi în favoarea noii sale pasiuni. Foarte multe dintre perechile de încălțăminte nici nu mai sunt purtate de vedetă.

„Doi ani am stat în Spania, am cochetat cu țara în urmă cu șase ani. Mi-am cărat și colecția de pantofi înapoi. Ce e ciudat e că nu îi mai port, nu mai fac parte din ce îmi place mie acum.

Am unii cărora le șterg praful zilnic. Perechea asta de adidași era 17.000 de euro, acum e 23.000, eu am dat 400 de euro second hand. Aș vrea să îi vând doar ca să îmi iau o garsonieră.

Lucrez la un album care se va numi Rock on Road și o să fac un turneu, singurul turneu pe motocicletă din România”, a spus CRBL în emisiunea Vorbește lumea, de la .

CRBL, în clubul de motocicliști

CRBL așteaptă de foarte multă vreme să înființeze un club de motocicliști, care va avea un număr limită de persoane. Rider-clubul va fi compus din 5 oameni, artistul dorindu-și să demonstreze că această pasiune poate fi și altfel.

În momentul de față, cântărețul are în garaj un Indian Scoutt Bobber și pe viitor își dorește un Harley-Davidson sau un Royal Himalayan.