CRBL face dezvăluiri despre ce nu s-a văzut la Survivor România: ”Oamenii habar nu au”

CRBL a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre Survivor România 2022, artistul făcând o serie de dezvăluiri cât se poate de serioase despre ce i s-a întâmplat în jungla dominicană și despre ce a descoperit, fără ajutorul psihologilor, despre sine și despre copilăria lui. Artistul recunoaște că a ținut cu Elena Chiriac în finală, dar este convins că, dacă nu s-ar fi accidentat și nu ar fi fost eliminat din această cauză, ar fi stat altfel lucrurile în faza finală a show-ului.

Ce a descoperit CRBL în singurătatea junglei din Republica Dominicană. Dezvăluiri neștiute după Survivor

CRBL nu se ascunde când vine vorba de cel care trebuia să câștige Survivor România. Când vorbește despre , care, într-un fel, recunoaște și cântărețul, a meritat să ajungă în finală, nu se teme să spună că i-ar fi plăcut ca tânărul barman să fi fost învins de favorita lui, Elena.

”Premiul i l-aș fi dat Elenei Chiriac”

”Am ținut cu Elena. Mi-a plăcut și de Delea, dar am ținut cu Elena și pentru că era din echipa noastră, dar și pentru că am văzut în ea un câștigător, că e ambițioasă, am simțit-o de la început. Delea este un Vultur, totuși, o bandană roșie, deci o bucățică din mine s-a bucurat pentru că a câștigat el.

Iar pentru ce a însemnat Delea la Survivor, fără discuție, și-a meritat locul în finală, mai ales pentru ambiția lui. Mă bucur foarte mult pentru el, dar sper să înțeleagă ce înseamnă acest lucru, statutul de câștigător Survivor și sper să auzim doar de bine de el, să nu facă nefăcute, așa cum au făcut alții după ce au câștigat premiul. Dacă ar fi doar sportiv, Survivor trebuia câștigat de Delea.

Dacă mă duc în zona socială și în zona de cumul, cea între ce se întâmpla în plan sportiv și în plan de supraviețuire, atunci deja am o problemă: . Fără să stau pe gânduri, sincer”, spune, pentru FANATIK, CRBL.

CRBL, convins că ar fi ajuns în finala Survivor România: ”Lupta este pe plan psihic”

În altă ordine de idei, spune CRBL, este convins că accidentarea pe care a suferit-o l-a împiedicat să ajungă în finala Survivor România 2022. Mai ales că, susține artistul, nu ar fi avut probleme nici în fața mai tinerilor Alex Delea, Alex Nedelcu sau Ionuț Popa.

”Accidentarea mea m-a scos din joc, iar asta m-a supărat foarte tare pentru că mie mi-a plăcut să mă joc. Cred că ajungeam în finală, îmi și propusesem să câștig finala, nu eram mai slab față de niciun alt concurent. Iar urmărind cum au fost jocurile după ce eu am fost eliminat, cu siguranță ajungeam în ultimii patru”, spune CRBL.

De altfel, când vorbește despre , CRBL nu ascunde că s-a descurcat cu foamea, cu lipsurile, dar că l-a deranjat cumplit faptul că nu a rezistat, fizic, până la ultima fază a show-ului de la Pro TV.

”Cel mai greu la Survivor este să fii tu. De aceea mie mi-a fost mai ușor. Cel mai greu la Survivor nu este adaptarea la mâncare, la somn, la condiții, corpul se adaptează repede, dar lupta este pe plan psihic, în momentele de singurătate, atunci când rămâi doar tu cu tine și începi să îți analizezi viața, să îți faci planuri de viitor, iar asta te îngenunchează.

La Survivor mi-a plăcut că în momentele extreme mi s-a dat dreptate că iese animalul din om, mi-a plăcut că am reușit să accesez sertare din copilărie pe care nici cu psihologi nu le-aș fi deschis. Ce nu mi-a plăcut a fost că m-am îmbolnăvit și m-a scos din joc”, mai spune, pentru FANATIK, CRBL.

Survivor l-a “scutit” de psiholog pe CRBL

Vorbind despre singurătate, cu umor, CRBL recunoaște că, într-un fel, i-a priit să stea cu sine. Ba chiar și cu Relu, și cu Doru, în exil. Iar lucrurile pe care le-a descoperit despre sine, recunoaște artistul, l-au ”scutit” de ”moda psihologului”.

”Am descoperit despre mine, despre copilăria mea, nenumăratele lucruri pe care le-am făcut și de care oamenii habar nu au. Mama era educatoare și croitoreasă în timpul liber și mi-am amintit că și eu știu să fac croitorie, să cos chiar și mileuri, goblenuri, tot.

Mi-am amintit cum la 12 ani mi-am făcut grădină. Cu tot ceea ce implică, roșii, ceapă, săpat, tot, tot. Mi-am amintit cum am descoperit electromecanica, cum mergeam la gunoi și culegeam televizoare, radiouri și cum desfăceam toate piesele și le învățam”, povestește, zâmbind, CRBL.

CRBL explică că, deși e cunoscut prin prisma artistului, puțini au ajuns să îl vadă pe el, cu adevărat, să se poate manifesta ca Eduard, cel care este doar în intimitate. Totuși, patru concurenți de la Survivor au ajuns la sufletul lui.

”Nu partea de mâncare era problemă, ci cea de comunicare e problemă în exil. Deși mie mi-a făcut oarecum bine pentru că nu aveam nevoie de alte păreri, comunicam cu un singur om.

Relu și Doru sunt singurii care l-au văzut și pe Eduard, nu doar pe CRBL. Cel puțin de la Războinici. Elena și Laura au fost cei care m-au cunoscut pe mine, la Faimoși”, mai spune CRBL, pentru FANATIK.