CRBL, în compania unei tinere de 23 de ani. Cine este presupusa iubită a artistului

CRBL, de 23 de ani. Cine este presupusa iubită a artistului. Concurentul de la Te cunosc de undeva a anunțat în urmă cu puțină vreme că divorțează de mama fiicei sale, după o relație de 16 ani.

CRBL, surprins alături de o femeie de numai 23 de ani. Cine ar fi presupusa parteneră de viață a cunoscutului cântăreț

CRBL, surprins alături de o femeie de numai 23 de ani. Cine ar fi presupusa a cunoscutului cântăreț care a pus recent punct mariajului cu Elena Viscu, cea care i-a dăruit și un copil. Au dat vestea că nu mai sunt un cuplu în urmă cu o lună.

ADVERTISEMENT

Participantul de la Antena 1 a transmis că mariajul a ajuns la final, însă nu a oferit prea multe detalii. Potrivit informațiilor furnizate de , artistul și-a refăcut viața amoroasă cu o tânără mai mică cu 22 de ani decât el. Vezi imaginile .

Sursa menționată mai arată că, vedeta a fost observată în compania unui fotomodel internațional, Olga Guțanu. Tânăra de doar 23 de ani și fostul component al formației Simplu s-au văzut inițial în oraș, în cursul serii de marți, 14 mai 2024.

ADVERTISEMENT

S-au plimbat puțin împreună și ulterior, s-au retras în apartamentul din Pantelimon în care locuiește după divorț CRBL. Olga Guțanu a petrecut întreaga noapte în locuința concurentului de la Antena 1.

A doua zi au ieșit din casă, tânăra de 23 de ani purtând un hanorac de-ale artistului. Cei doi s-au deplasat apoi în centrul orașului, unde li s-a pierdut urma. Până acum cântărețul nu a făcut nicio declarație despre viața amoroasă.

ADVERTISEMENT

CRBL, detalii despre divorțul de Elena Viscu

CRBL a oferit puține detalii despre divorțul de Elena Viscu de care s-a separat după 16 ani de relație. Foștii concurenți de la Power Couple au pus capăt legăturii amoroase fără niciun fel de scandal, dovadă că vorbesc constant.

„Oficial fac bine și în 2024. E bine ca bărbat singur, sunt foarte bine. Eu nu am avut război, a fost doar pe pace, noi am fost în uniunea noastră, nu am avut războaie. Nu sunt asaltat de admiratoare și mai bine să nu fiu asaltat.

ADVERTISEMENT

Normal că țin legătura cu Elena, vorbim în fiecare zi”, declara în urmă cu foarte puțin timp CRBL, conform . Cântărețul și fosta parteneră de viață au împreună o fată, Alessia, în vârstă de 13 ani.