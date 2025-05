CRBL, la un pas să-și piardă fiica! Elena Viscu, fosta soție a artistului: „Cine suferă cel mai mult? Merită?”

În spatele reflectoarelor și al zâmbetelor afișate pe scenă, CRBL a trecut printr-un moment care putea să-l coste cel mai important lucru din viața lui: relația cu fiica sa. Elena Viscu, fosta lui soție, a rupt tăcerea și a povestit cum s-a ajuns la un pas de ruptura totală. Ce a salvat legătura tată-fiică și cine a suferit cel mai mult în tot acest timp?

Fiica lui CRBL, la un pas să nu mai vorbească cu tatăl ei

Elena Viscu, fosta soție a lui CRBL, . Dincolo de durere și alegeri personale, a fost mereu cineva care a contat mai mult decât orice: Alessia, fiica lor. Fosta parteneră a artistului recunoaște că prezența copilului a fost motivul care a ținut-o pe linia de plutire.

„Ce pot să spun este că viața este viață și câteodată nu este exact așa cum îți dorești sau cum ți-o desenezi când spui acel da. Toată lumea întreabă cum pot să fie atât de pozitivă. Știi care e răspunsul meu? Nu cred că există o altă variantă. E important să-ți lași acel timp de suferință în care ți-a fost rău, ți-ai dat două palme și life goes on.

Plus, atenție! Una e când ești singură, atunci ești liberă să faci cam ce-ți dorești tu, dar când ai un copil… Probabil și copilul te ajută foarte mult să te redresezi pe direcția bună. Că nu ai loc să stai și să o lălăi. Chiar dacă sunt și aici, în București, sunt și în Chișinău, că sunt în constantă mișcare.”, a .

Elena Viscu, dezvăluiri despre mutarea după divorțul de CRBL: „Alesia mi-a spus: Mama, hai să rămânem aici”

Antrenoarea de dans latino a povestit cum a luat una dintre cele mai importante decizii din viața ei și a fiicei sale, , după divorțul de artist și valul de expunere publică ce a urmat.

„Și cu mutatul ăsta chiar aș vrea să spun despre cum s-a întâmplat. A fost foarte interesant. Na, după divorți mergeam acasă destul de des. Îți dorești să mergi acasă, unde te simți bine, e familia ta, o susținere, o vorbă bună, o mâncărică bună de la mama, știi cum e? E starea aia de bine.

După ce a început așa un haos de media, aș spune și pentru Alesia, deoarece nu a fost tocmai ușor, a fost destul de greu. Ea mi-a zis, mama, da’ hai să rămânem aici. Și eram, hai mă, Alesia, cum, aici? Zice, da. Eu: nici nu sunt școli britanice. Iar ea mi-a spus: eu cred că sunt.

Și îi spun, hai să mergem o zi de test, dar în mintea mea, sigur, nu-i place și venim acasă. N-a fost așa. A zis, mama, the people are awesome, îmi place. Eram ok și acum ce fac?”, a mai mărturisit fosta soție a lui CRBL.

„Mergeam cu mașina să ne plimbăm, eram cu Alessia, și altă mașină ne urmărea”

Vedeta mărturisește pentru prima dată cât de greu i-a fost să își protejeze fiica, Alessia, de presiunea publică, chiar și în deciziile de zi cu zi. Vizibil apăsată de ochii lumii, Elena explică cum statutul de persoană publică complica orice banală mișcare, mai ales după anunțul lui CRBL legat de noua relație, cu o femeie cu mult mai tânără ca el.

„Am spus și o să spun în continuare, sunt pentru fericire, să fie toată lumea, dar să ne gândim în primul rând înainte de orice, pentru că responsabilitatea noastră sunt copiii noștri. Eu orice fac, mă gândesc. Alessia e ok? Adică primul lucru, te gândești la copil. Și după aia, acționezi. Perioada este destul de dificilă pentru ea.

Aici mai adăugăm și faptul că ești persoană publică. Aici se schimbă tot jocul pentru că una este când două oameni se despart, nu știm cine ce face, copiii se văd cu un părinte, cu celălalt părinte. Adică e totul pe liniște, pace. Dar când ajunge să fie foarte vizibil și foarte dezbătut, e și mai greu. Eu încercam să nu vorbesc. Nu-mi doream să mă mai întrebi nimeni, nimic.

Am ajuns să intru în magazin și, chiar și vânzătoarea să-mi spună ceva. Mergeam cu mașina să ne plimbăm, eram cu Alessia, și altă mașină ne urmărea. Și eu eram, nu mai vreau. Nu mai vreau. Acolo am ajuns, la nivelul ăla.”, a punctat Elena Viscu.

CRBL, la un pas să-și piardă fiica! Fosta soție spune tot

Elena mai spune că, indiferent de conflictele dintre părinți, copilul nu trebuie să fie implicat. Chiar dacă au fost momente în care Alessia părea că nu mai vrea să vorbească cu tatăl ei, în calitatea ei de mamă, a ales să nu alimenteze conflictul. Dimpotrivă:

„Alessia este mare. Aici este o altă problemă. Dacă ea își dorește să mai vorbească. Să știi că am lucrat la capitolul ăsta, eu foarte mult. Dacă aș fi o femeie supărată, aș fi spus nu, că nu mai vorbi, că uite ce… Însă, eu i-am zis, e tatăl tău, te iubește foarte mult. Orice s-ar întâmpla și orice acțiune ar face, este tatăl tău și te iubește foarte, cel mai mult.

Că nu face el nu știu ce sau nu știu cum, poate nu-și dă seama. Dar e tatăl tău și te iubește. Și asta nu trebuie să se schimbe. Adică nu trebuie să spui nu vorbesc cu el. Nu există așa ceva.

Tu te răzbuni, voi doi vă certați, vă dați cap în cap, dar cine suferă cel mai mult? Merită? Până la urma urmei, voi doi nu vă mai înțelegeți. Dar copilul nu e de vină. Și voi doi iubiți copilul cel mai mult de pe pământ.”, a mai precizat vedeta.