“A fost un șoc”. Primele reacții ale familiei, după ce Relu Pănescu și CRBL au fost trimiși pe Insula Exilului, la Survivor România

În ediția din 20 februarie 2022 a emisiunii Survivor România, CRBL, din echipa Faimoșilor, și Relu Pănescu, de la Războinici, au fost nominalizați pentru a merge pe Insula Exilului.

Soția lui CRBL a intrat în direct, prin apel telefonic, în emisiunea lui Cătălin Măruță și a vorbit despre cum privește ea acest subiect.

De asemenea, mama Nataliei Duminică, cea care l-a nominalizat pe Faimos, a explicat decizia fiicei sale. Totodată, și Cerasela, soția Războinicului trimis în exil a fost contactată pentru a-și spune punctul de vedere.

Soția lui CRBL: „Eu nu am înțeles de ce”

Elena a dezvăluit că nu înțelege de ce soțul său a fost nominalizat pentru a merge în exil, având în vedere că CRBL este unul dintre concurenții care aduc cele mai multe puncte echipei Faimoșilor. Publicul este de părere că cea care i-a influențat decizia Nataliei Duminică a fost Laura Giurcanu.

„Nu am înțeles nici eu. Nu am fost atentă ieri la ce a spus Laura în consiliu. Eram prea emoționată cu această insulă și cu informațiile. Am primit mesaje de la oameni pe Instagram și atunci mi-am dat seama.

Pentru mine a fost un șoc. Eu nu prea am înțeles de ce, pentru ce. Pentru echipă a fost o decizie super greșită. Am și văzut, Războinicii era super fericiți.”, a spus soția lui CRBL.

Cum a reacționat soția lui Relu Pănescu la aflarea veștii?

Cerasela, , spune că a întristat-o vestea că Relu Pănescu a fost trimis în exil. Refuză să creadă că acesta nu își va primi porția de mâncare de la colegii săi, așa cum se arată în imaginile din ediția următoare.

„Ne-am întristat, dar mă bucur foarte mult că nu s-a supărat pe Ștefania. Chiar nu s-a supărat și îl cred. În rest, ce să spun? Trist, că am văzut promo-ul. Dar nu cred că nu le-a trimis ceva de mâncare. Ceva s-a întâmplat, nu știu. Chiar sunt curioasă.”, a declarat Cerasela Pănescu.

Mama Nataliei Duminică și-a cerut scuze de la soția lui CRBL

Aliona, mama a simțit nevoia să-i ceară scuze Elenei, în numele fiicei sale, care a decis să-l trimită pe cântăreț pe insula exilului.

„Vreau să cer scuze, în primul rând, pentru CRBL, pentru decizia pe care a luat-o Natalia. Eu nu am contact cu ea, dar pot să spun ce știu sau cred eu în situația dată.

Natalia nu era pregătită, pentru că ea era proaspăt venită. CRBL, de fapt, este un om foarte practic, care are o experiență în viață și care dă foarte multe sfaturi pe traseu, pe ștafete și în cort.”, a spus mama Nataliei Duminică.

„Rengle vorbește mult și prost”

Mai mult, Aliona este de părere că Natalia l-a nominalizat pe CRBL, tocmai pentru că este un om puternic, care ar putea face față acestei provocări.

„De Otilia nu pot să spun niciun cuvânt pentru că este o fată. Cum ea singură să fie trimisă acolo? Rengle este un băiat, nu pot să zic bărbat. Este un băiat care vorbește mult și prost, dar nu ajută la nimic echipa. El nu poate să stea acolo singur.

Cine poate să se întoarcă acasă sănătos moral și fizic, cred că numai CRBL, pentru că este un om cu experiență. Rengle nu ajută cu nimic. Nataliei i-a fost milă de el.”, a declarat Aliona.

Mama Nataliei Duminică a declarat că dansatoarea îl apreciază foarte mult pe CRBL și că ea a fost convinsă că se vor înțelege foarte bine în competiția Survivor România 2022. E de părere că fiica sa nu avea o altă opțiune. Nu ar fi putut trimite pe Insula Exilului o fată și a ales dintre cei mai puternici bărbați din echipă, CRBL și

Natalia Duminică este învățată cu greul de mică

Mama Nataliei Duminică a subliniat faptul că Faimoasa a fost obișnuită încă de mică cu lipsurile materiale și de aceea încearcă să-i protejeze pe cei mai slabi.

„Când Natalia avea trei anișori și jumătate am fost în Africa cu circul. Și noi nu prea am avut salarii. Și Natalia zicea ‘Mami, vreau banane’ și eu îi spuneam ‘Nu avem voie’. Cumpăram cocos de pe stradă, că era cel mai ieftin, ca să supraviețuim și cartofi de la piață.

Ea știe ce înseamnă momente grele din viață. Niciodată nu lasă niciun om. Ea a avut milă de Rengle și din cauza asta l-a luat pe cel mai bun și l-a trimis în exil.”, a încheiat Aliona.

La rândul său, Elena, soția lui CRBL spune că poate înțelege decizia Nataliei, dar că ar fost bine dacă aceasta s-ar fi sfătuit în prealabil cu întreaga echipă.