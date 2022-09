CRBL și soția, reacție surprinzătoare când au fost întrebați despre un al doilea copil: „Nici prima oară n-am știut”

CRBL și soția lui au vorbit despre rolul de părinți, motivele pentru care nu sunt siguri că vor rămâne permanent în România și regrete. Întrebați despre un al doilea copil, fostul concurent Survivor România și Elena au avut o reacție neașteptată.

Ce răspuns au oferit CRBL și soția lui atunci când au fost întrebați de un al doilea acum. Reacția amuzantă a celor doi

După ce s-a întors de la Survivor România, CRBL, împreună cu soția lui, a luat o decizie radicală. După câțiva ani în care și-a clădit o viață în Spania

ADVERTISEMENT

Totuși, atât artistul, cât și Elena, sunt de părere că s-ar putea muta oricând din țară și nu pot afirma că vor locui pentru totdeauna într-un loc.

„Acasă este acolo suntem noi patru, că și pisica intră în calcul. Într-adevăr, acasă e acasă în România. Nu știu dacă aș putea spune că m-aș reloca forever (n.r pentru totdeauna) undeva”, a spus Elena la

ADVERTISEMENT

„Eu nu te-aș lăsa să spui asta pentru că nu te cred. Și mi-am dat seama acum de ce facem noi treaba asta, pentru că nu vrem să trăim cu regrete. Dacă simțim acum să ne mutăm în Australia și decidem, o să facem asta”, a completat CRBL.

Atunci când s-au mutat din România, , însă niciunul dintre ei nu are regrete. Singura părere de rău a Elenei este aceea că și-a făcut prea multe griji după ce a devenit mamă.

ADVERTISEMENT

„Eu am un sigur regret, că din nebunia aia de a face foarte multe, să fii mama aia perfectă care și-a revenit după naștere rapid, care a slăbit…Cea mai mare greșeală a tuturor mămicilor. Bucurați-vă de primul an de viață, când e atât de frumos. Acolo am regrete.

Dacă, dacă…aș mai face vreodată al doilea copil, nu mai fac nimic decât copil în primul an”, a afirmat Elena.

ADVERTISEMENT

„Nici prima oară n-am știut că o să fim părinți”

Totuși, întrebați dacă se mai văd să devină părinți încă o dată, CRBL și soția au avut o reacție neașteptată. Elena a spus clar că nu, apoi a râs, iar fostul concurent de la Survivor România 2022 a dezvăluit că și Alexia, fiica lor, a fost o surpriză.

ADVERTISEMENT

„Nici prima oară n-am știut că o să fim părinți. Am fost anunțați, așa, de sus. Bine, dacă a venit, a venit, continuăm să fim părinți”, a declarat CRBL.

CRBL, dezvăluiri despre anii grei: „Am învățat foarte multe despre viață”

Într-o melodie celebră de-ale lor, CRBL și Smiley vorbeau despre anii în care situația lor financiară nu era atât de bună și mâncau crenvurști cu muștar. Fostul concurent de la Survivor își amintește cu drag despre acea perioadă, în care susține că a învățat multe despre viață.

„Au fost ani frumoși în care am învățat foarte multe despre viață. Și eu și Smiley și Moga ne-am dezvoltat, și individual și în același timp, pentru că treceam printr-o grămadă de lucruri.

Puneam preț pe lucruri inutile, mâncam mai puțin ca să ne îmbrăcăm mai bine. Cu timpul, ne-am dat seama că nu despre asta e vorba”, a încheiat CRBL.