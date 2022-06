CRBL spulberă dorința celor care sperau ca trupa Simplu să se reunească: ”O spun cu durere în suflet”

CRBL a avut un succes nesperat la Survivor România 2022, fostul Faimos fiind eliminat din competiție din cauza unei accidentări. Popularitatea de care s-a bucurat în emisiune l-a făcut pe artist să își regândească viitorul și să decidă că România este mai potrivită planurilor sale decât Spania, țara în care locuia, alături de soția lui și de fiica lor, de câțiva ani. Doar că planurile muzicale legate de România exclud, categoric, o reunire a trupei Simplu, alături de Smiley și restul băieților care făceau furori acum două decenii pe scena muzicală românească.

CRBL, sincer despre reunirea trupei Simplu: ”Nu mai suntem chiar tineri”

În exclusivitate pentru FANATIK, CRBL, pe numele lui real Eduard Mihail Andreianu, a vorbit despre viața lui artistică și despre ideea ca trupa Simplu să se reunească, o discuție care, de un deceniu deja, frământă o parte din nostalgicii muzicii românești de la începutul anilor 2000.

Desființată în 2011, formația – din care vizibili în showbiz-ul românesc mai sunt doar CRBL și Smiley – a fost pe punctul de a se reuni de câteva ori, dar de fiecare dată proiectul a fost amânat pentru o dată ulterioară. Acum însă, CRBL, cu umor, explică de ce nu sunt șanse ca cei din trupă să apară, cu toții, pe scenă, în formula originală.

”Din punctul meu de vedere nu există nicio șansă să mai vedem trupa Simplu și o spun cu durere în suflet. Asta pentru că imaginea cu care oamenii au rămas despre trupă este că e o formație care dansează, care face break-dance, care cântă, care sunt frumoși, tineri, dinamici.

Noi nu că nu mai putem să cântăm, nu asta e problema, dar nu am vrea să stricăm imaginea pe care o știe lumea. Nu mai dansăm. Sau dansăm în funcție de cât bem, care mai de care în funcție de distracție. Nu mai suntem chiar tineri (râde, n.red.)”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, CRBL.

CRBL a decis: se întoarce în România! ”Poate un an, poate doi”

Succesul și popularitatea pe care o are , dar și dorința soției sale de a petrece timp în România, par să îl fi convins să se întoarcă în țară după câțiva ani petrecuți în Spania. Și, recunoaște el, decizia este ca și luată.

”Mutarea mea sau a familiei mele în România sau în Spania ține de momentul prezentului, dacă simțim sau nu simțim. Elena a acumulat, deja, cam mult dor de România, cred că o să ne întoarcem anul ăsta în țară. Dar nu știu pentru cât timp, poate un an, poate doi, apoi poate mergem înapoi.

Știm deja drumul, este deja bătătorit. Doar că nu ne mai putem juca cum vrem noi cu asta pentru că Alessia are deja 12 ani și intră în altă generație, cea în care prietenii își pun amprenta asupra ei, în care amicii contează”, ne-a spus CRBL.

De altfel, recunoaște artistul pentru FANATIK, ideea de a se accepta să se întoarcă în țară vine după lunile petrecute în Republica Dominicană, în singurătate, acolo unde a redescoperit o serie de lucruri despre sine. ”Analizăm situația, cred că vom face totuși pasul spre România și o să vedem ce se va întâmpla.

După Survivor am decis să mă ghidez după motto-ul: `Primesc ce mi se oferă`. De aici, vedem…”, a mai spus cântărețul despre ideea întoarcerii în țară.

CRBL anunță un nou proiect muzical: ”Diferit de tot ce s-a auzit”

CRBL ne-a destăinuit și că pregătește un nou concept muzical. Ba chiar, spune el, este un proiect prin care vrea să se răsfețe după mai bine de două decenii petrecute pe scenele muzicale din toată Europa.

”În România nu am planuri speciale pentru viitor. Am să continui să fac muzică, mi-este însă dor de oameni, de concerte. După 20 de ani de muzică, 22 ca să fim exacți, vreau să mă premiez, am început să lucrez la un proiect muzical diferit de tot ce s-a auzit până acum de la CRBL.

Voi face rock, punk și hip-hop, este o zonă pe care o iubesc foarte mult. O să vă placă, muncesc la ea de doi ani deja. Am mai scos muzică între timp, dar doar pe canalul meu de Youtube, cei care mă urmăresc știu despre ce este vorba. Dar, între timp, lucrez la proiectul meu de suflet și la provocările care mă așteptă în viitor”, a mai spus CRBL pentru FANATIK.

CRBL, ”salvat” de participarea la Survivor România 2022

l-a ajutat în multe privințe, iar singurătatea de care a avut parte în jungla din Republica Dominicană i-a făcut mult bine. Cu toate acestea, faptul că s-a accidentat l-a împiedicat să ajungă în finală și, astfel, să își atingă țelul pe care și-l propusese înainte de a intra, ca Faimos, în show-ul difuzat de Pro TV.

”La Survivor mi-a plăcut că în momentele extreme mi s-a dat dreptate că iese animalul din om, mi-a plăcut că am reușit să accesez sertare din copilărie pe care nici cu psihologi nu le-aș fi deschis. Ce nu mi-a plăcut a fost că m-am îmbolnăvit și m-a scos din joc. Am descoperit despre mine, despre copilăria mea, nenumăratele lucruri pe care le-am făcut și de care oamenii habar nu au”, ne spunea CRBL.