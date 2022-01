Cine este Elena, soția lui CRBL de la Survivor România 2022. S-au cunoscut la o emisiune de la Pro TV

După ce a fost căsătorit timp de șapte ani cu Andreea, CRBL și-a găsit sufletul pereche în persoana Elenei Vascu, femeia alături de care este și astăzi și cea care l-a făcut tată de fată.

CRBL a întâlnit-o pe Elena pe platourile de filmare

a cunoscut-o pe mama fetiței sale pe platourile de filmare. La vremea aceea, artistul participa ca dansator, luptând pentru un caz special, în timp ce Elena făcea parte din echipa de coregrafi a show-ului.

După prima întâlnire, relația lor a mers pe repede înainte spre o viață în doi, așa se face că la scurt timp, concurentul de la Pro TV a cerut-o pe Elena de soție într-un mod inedit.

”Nu am stat pe gânduri. Când am realizat ce am lângă mine am hotărât să-mi fie alături toată viata”, a spus CRBL, conform .

”Ce frumos am fost cerută de soţie”

Știind că partenera sa este o mare iubitoare de pisici, a așteptat-o acasă cu un astfel de animal de companie, la gâtul căruia a legat un inel de logodnă, moment ce s-a încheiat cu multe lacrimi de fericire și cu o nuntă pe măsură în anul 2008.

”Ce frumos am fost cerută de soţie. Am găsit acasă o pisicuţă super drăguţă, care avea la zgardă inelul de logodnă. Eu sunt înnebunită după pisici… îţi dai seama că în primele zece minute nici nu mi-am dat seama că pisica purta la gât ceva deosebit!

Eram atât de fericită să primesc în dar pisica şi… abia după ceva timp am observat şi inelul. Evident, după aceea a urmat momentul… cu lacrimi de fericire”, a declarat Elena, soția artistului, pentru sursa mai sus menționată.

CRBL s-a căsătorit prima dată la 20 de ani

Înainte de a o cunoaște pe Elena, Eduard Andreianu, așa cum este numele său în buletin, a ales să își unească destinul cu o tânără de aceeași vârstă.

El și Andreea s-au iubit timp de șpate ani, însă odată cu înaintarea în vârstă, cei doi și-au dat seama că nu-și mai doresc aceleași lucruri în viață, ceea ce i-a și făcut ca în 2004 să pună capăt căsniciei lor.

”Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam şi pentru că aşa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit că nişte oameni normali, cu casă/chirie/căţel/certuri/gelozii şi alte acareturi.

Ne-am despărţit într-o zi în care am realizat că vieţile noastre nu mai erau în registrul viaţă noastră, ci se despărţiseră undeva şi aveam două drumuri total separate: viaţă mea şi viaţă lui. Când ne-am cunoscut eram doi copii care n-aveau bani de bilet de autobuz, când ne-am despărţit eram ceva mai adolescenţi cu idei şi dorinţe infinit diferite”, susținea Andreea într-un interviu mai vechi, conform