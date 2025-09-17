Creatorul ChatGPT intră într-o nouă afacere a viitorului. Inteligența artificială va fi surclasată de următoarea mare invenție

OpenAI, în momentul de faţă compania numărul 1 în domeniul inteligenței artificiale, este în căutarea unor noi oportunități de creștere. Tocmai a angajat mai mulți cercetători cu experiență în dezvoltarea de algoritmi de inteligență artificială pentru controlul umanoizilor și a altor tipuri de roboți. Anunțurile de angajare indică faptul că OpenAI construiește o echipă capabilă să creeze sisteme antrenate folosind teleoperare și simulare.

OpenAI angajează experţi în roboţi umanoizi

Surse familiare cu planurile companiei, citate de revista Wired, au dezvăluit că OpenAI recrutează oameni pentru a lucra direct la realizarea de roboți umanoizi, cu formă umană parțială sau completă. Un expert în robotică spune că firma a început să antreneze algoritmi de inteligență artificială pentru a înțelege mai bine lumea fizică, ceea ce le-ar putea permite roboților să se miște și să îndeplinească mai eficient sarcini.

O serie de angajări recente sugerează că au luat avânt. De exemplu, în iunie 2025, Chengshu Li s-a alăturat OpenAI de la Universitatea Stanford, unde lucrase la o varietate de proiecte de robotică, inclusiv un benchmark pentru evaluarea abilităților umanoizilor de a efectua o gamă largă de sarcini casnice. De altfel, doctoratul său s-a concentrat pe dezvoltarea de sisteme de evaluare și pe roboții semi-umanoizi, tipul de roboţi echipați cu brațe, dar care se mișcă pe roți în loc de picioare.

De asemenea, alți doi cercetători dintr-un alt laborator de robotică s-au alăturat și ei OpenAI, după cum reiese din profilurile lor de LinkedIn, iar un profesor dintr-un alt laborator de robotică axat pe umanoizi a anunțat că unul dintre studenții săi a fost recent angajat de companie. Anunțuri de angajare au apărut și pe site-ul companiei, unul dintre posturi necesitând experiență în teleoperare și simulare, ambele cruciale pentru antrenarea umanoizilor. Teleoperarea implică efectuarea de acțiuni de către om și controlul membrelor robotului, în timp ce algoritmul învață să imite acțiunile acestuia. Postul necesită, de asemenea, cunoștințe despre instrumente de simulare precum Nvidia Isaac, utilizate pe scară largă pentru antrenarea umanoizilor în medii fizice virtuale.

Îşi va face OpenAI propriul robot umanoid?

În momentul de faţă nu este clar dacă OpenAI intenționează să construiască proprii roboți, să utilizeze hardware standard sau să colaboreze cu o companie de robotică. Asta cu atât mai mult cu cât în urmă cu câteva săptămâni a apărut și un anunț de angajare pentru postul de inginer mecanic cu experiență în prototiparea și construirea de roboți echipați cu senzori tactili și de mișcare. Un expert consideră că acest lucru ar putea indica faptul că OpenAI intenționează să construiască propriul robot umanoid sau să dezvolte sisteme de teleoperare pentru instruire. Anunțul menționează, de asemenea, „experiență în proiectarea sistemelor mecanice pentru producția de masă și rezolvarea problemelor de pe liniile de asamblare”, sugerând sisteme cu potențial pentru producția de masă sau chiar aplicații industriale.

Accentul pus pe roboți sugerează că OpenAI consideră că atingerea AGI – inteligenței artificiale dincolo de capacitățile umane – este posibilă doar prin dezvoltarea de algoritmi capabili să interacționeze cu lumea fizică.

În primii săi ani de la înfiinţare, OpenAI a efectuat cercetări importante în domeniul roboticii, inclusiv dezvoltarea, în 2019, a unui algoritm capabil să rezolve un cub Rubik folosind o mână asemănătoare celei umane. Cu toate acestea, compania a întrerupt această activitate în 2021 pentru a se concentra pe . A reluat activitatea cu roboți în 2024, iar The Information scria în decembrie că ia în considerare construirea propriilor umanoizi.

Cursa pentru umanoizi: Startup-uri, Tesla şi Google vs. OpenAI

Deși OpenAI deține deja modele de vârf în domeniul conversației, raționamentului, programării sau generării de imagini și video, compania va concura cu rivali puternici atunci când vine vorba de algoritmi pentru umanoizi. În ultimii ani au apărut câteva start-upuri axate pe umanoizi, printre care Figure, Agility sau Apptronik. La dezvoltarea umanoizilor lucrează și giganți precum Tesla, care își dezvoltă roboții Optimus, umanoizii fiind proiectul de suflet al lui Elon Musk.

Wired scrie că umanoizii devin din ce în ce mai populari, pe măsură ce hardware-ul și software-ul necesare pentru construirea lor devin mai ușor disponibile. Deși sunt încă scumpi și dificil de dezvoltat, noile motoare și componente au redus totuşi costul construirii sistemelor funcționale. Programe precum Nvidia Isaac au simplificat, de asemenea, scrierea codului necesar pentru controlul umanoizilor. În același timp, interesul investitorilor este în creștere. De la începutul anului 2024, fondurile de capital de risc au investit peste 5 miliarde de dolari în startup-uri axate pe umanoizi.

În același timp, devine tot mai evident că dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea necesita idei noi. Dezamăgirea legată de GPT-5 i-a făcut pe cei de la OpenAI să înțeleagă că atingerea inteligenței la nivel uman va necesita noi direcții de cercetare. „GPT-5 și-a atins limitele. OpenAI trebuie să se îndrepte către lumea fizică”, concluzionează Stefanie Tellex, specialistă în robotică la Brown University.