Creatorul Dogecoin a dat verdictul: ”Industria monedelor virtuale perpetuează mitul îmbogățirii rapide, pentru a extrage bani de la persoane disperate și naive”

Unul dintre creatorii pare să se fi revoltat împotriva conceptului la care chiar și el a pus umărul, cel al criptomonedelor.

Jackson Palmer a dispărut din social media în ultimii ani. A făcut primii pași în 2019, când și-a șters tot conținutul video de pe YouTube și când și-a setat profilul de Twitter ca privat.

După aceste două decizii, nici măcar nu s-a mai preocupat să își facă apariția pe rețelele sociale; atât de înverșunat a devenit împotriva acestora încât nici când Dogecoin a atins niveluri record, în urmă cu câteva luni, nu s-a preocupat să își dea cu părerea în legătură cu acest moment.

Totuși, după aproape doi ani de activitate, Palmer a revenit pe rețelele sociale, mai exact pe Twitter, unde a publicat un mesaj care să ne (re)amintească un lucru important: criptomonedele sunt o fraudă și au fost asta dintotdeauna.

”După ani la rând în care le-am studiat, cred că criptomonedele sunt o tehnologie de dreapta, hiper-capitalistă, construită în principiu pentru a amplifica bogăția susținătorilor, printr-o combinație de evitare a taxelor, o supraveghere legislativă redusă și raritate impusă artificial” este mesajul foarte tăios publicat de Palmer cu privire la monedele virtuale.

Acesta susține că, deși marii fani ai susțin că acestea sunt o alternativă viabilă la băncile clasice, datorită naturii descentralizate, adevărul e că ambele concepte au o problemă comună: oamenii bogați.

Jackson Palmer atrage atenția (și are și dreptate în această privință) că mare parte din comunitatea crypto este controlată de ”un cartel puternic de bogătani” care transformă finanțele descentralizate într-un sistem de care beneficiază mai ales cei din vârf, notează .

After years of studying it, I believe that cryptocurrency is an inherently right-wing, hyper-capitalistic technology built primarily to amplify the wealth of its proponents through a combination of tax avoidance, diminished regulatory oversight and artificially enforced scarcity.

