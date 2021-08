Creatorul siglei Universității Craiova iese la atac: „Adaosurile 1948 sau FC U nu îmi aparțin”

Sigla Universității Craiova a fost modificată în ultimii 30 de ani de mai multe ori, iar acest lucru nu le-a picat deloc bine oamenilor care au lucrat la opera de artă care a apărut în 1983, an în care echipa din Bănie își atingea apogeul istoric în cupele europene, participarea în semifinalele Cupei UEFA.

În acest moment, și FCU Craiova 1948 poartă o siglă asemănătoare. Clubul patronat de familia Mititelu are adăugat și denumirea „Fotbal Club Universitatea” pe emblemă, dar și drapelul României și „FCU 1948” pe lateral.

A lucrat în echipa de arhitecți care a proiectat sigla U Craiova. Cristian Ciomu spune că variantele purtate de echipa lui Adrian Mititelu nu-i aparțin: „Alte variante care au apărut, cu adaosuri, 1948″ sau texte “FC Universitatea”, nu îmi aparţin”

Din păcate, ultimii 30 de ani au adus tot felul de modificări a siglei istorice cu „leul” a Universității Craiova. Acest lucru nu i-a picat deloc bine lui Cristian Ciomu, omul care a făcut parte din echipa de arhitecți care au proiectat emblema Științei. Într-o postare pe Facebook, arhitectul a încercat să lămurească situația:

„Emblema ‘U Craiova’ am desenat-o în aprilie 1983, în tuş pe calc, şi apoi la Institutul de Proiectare Judeţean Dolj, a fost multiplicată pe ozalid alb/ albastru. Am păstrat de atunci, mai multe exemplare, care practic sunt originalul acestei embleme.

Pe data de 8 decembrie 2018, am oferit un astfel de original, semnat şi datat, preşedintelui clubului, domnul Marcel Popescu, fiind prezenţi acolo şi Lung, Geolgău, Donose, Ţicleanu şi Ungureanu – cinci din ‘Frumoşii nebuni ai ‘ cum i-a numit atât de inspirat domnul Ion Jianu în cartea sa .

Mă bucur sincer că echipa foloseşte din nou această emblemă, exact aşa cum am realizat-o eu. Alte variante care au apărut, cu adaosuri ‘1948’ sau texte ‘FC Universitatea’, nu îmi aparţin. Mă bucur mereu de realizarile şi succesele echipei care poartă pe piept această emblemă ce aminteşte de izbânzile istorice de acum aproape 40 de ani. Hai Stiinţa,” a scris Cristian Ciomu pe pagina sa de socializare.

De remarcat că FCU Craiova 1948 are o siglă asemănătoare cu cea care se află în patrimoniul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, lucru care este evidențiat și arhitect în postarea sa.

Arhitecții Radu Ionescu, Cristian Ciomu și Ion Crăciunescu au lucrat la sigla cu leul a Științei: „Nu m-a căutat, n-am avut nici o tangenţă cu Mititelu cu privire la siglă”

Sigla cu leul a prezentat mereu interes în Bănie. Figura centrală îi reprezintă pe craioveni, iar cluburile rivale din oraș continuă bătăliile prin instanță pentru a demonstra că rivalii folosesc ilegal sigla.

În urmă cu câțiva ani, clubul patronat de Mihai Rotaru a primit acordul pentru a putea folosi sigla istorică cu leul, cea care este datată din 1983 și care are cinci linii care să formeze litera U. Acestea fac referire la ramurile Clubului Sportiv Universitatea.

pentru FANATIK, Radu Ionescu, omul care a condus echipa de arhitecți din acel moment, a spus: „Am fost căutaţi în acel an, 1983, de domnul Ion Constantinescu, decedat între timp, care era vicepreşedinte al Clubului Sportiv. Ne-a văzut pe noi mai tineri şi care aveam tragere de inimă, de la Institutul de Proiectări Judeţene şi ne-a zis să facem o siglă frumoasă, că joacă Universitatea Craiova în cupele europene.

Nu m-am gîndit eu la vremea aia de drepturi de autor şi nici acum nu-mi trebuie aşa ceva. Nu ştiu cum a ajuns leul de la oraş, că oraşului a aparţinut, eu pentru oraş am făcut-o, la alte persoane, Mititelu sau altcineva.

Adrian Mititelu nu m-a căutat, n-am avut nici o tangenţă cu el cu privire la sigla cu leul. O singură dată am auzit că l-ar fi contactat pe colegul meu, cu care am lucrat la siglă, să îi ceară să dea o declaraţie că nu are pretenţii pentru aportul adus la realizarea stemei, dar nu ştiu dacă a făcut-o,” a spus acesta.