„Creatorul Viorel Păunescu”. Răzvan Ioan Boanchiș, despre omul din spatele unei epoci de glorie

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Despre implicarea lui Viorel Păunescu în fotbal s-a scris mult în aceste zile. ce aparține din ce în ce mai mult oamenilor grăbiți și conflictuali. O să povestesc astăzi despre creatorul Viorel Păunescu. Expresia ”creator în HORECA” sună vulgar, chiar batjocoritor. Păunescu a fost un Monsieur. Discret și rafinat într-o lume tumultuoasă.

Viorel Păunescu și povestea Barului Melody, cabaretul care rivaliza cu Moulin Rouge

Cluburile nocturne de azi sunt nechezolul unei fastuoase culturi apuse. Nu mai există cabaret, într-o țară care a avut Barul Melody în București și la Mamaia. Am amintit despre cultură. Afișul artistic a apărut pentru cabaret. Toulouse-Lautrec a făcut prima cromolitografie când s-a lansat Moulin Rouge.

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Între timp s-a pierdut până și sensul cuvântului balerină. Generația Gadget confundă balerina cu stripteuza șunculoasă, care se freacă de bară și n-a făcut în viața ei o juma’ de oră de coregrafie. Balerinele de la Melody erau absolvente ale claselor de profil de la liceele muzică și unele dintre ele dansau chiar la Operă. Melody rivaliza, fără exagerare, cu Moulin Rouge, Crazy Horse, Lido, Folies Bergere. Erau artiste autentice, cu trupuri de gimnaste și chipuri de Hollywood. Asemenea grație, frumusețe și sincronizare nu putem admira azi nici la televizor.

Amintirile lui Răzvan Ioan Boanchiș: de la Gil Dobrică și Dan Spătaru la spectacolele de la Mamaia

Viorel Păunescu a transformat Barul Melody într-un reper al României. Sunt născut în 1970, așa că am fost doar de vreo cinci ori, înainte de 1989, la localul din București și de două-trei ori la Mare. Nepoata lui Viorel Păunescu, Andreea, îmi era colegă de clasă la Sf. Sava și am rămas prieteni pe viață. În barul de pe Arthur Verona (primul tablou cumpărat de Zambaccian a fost un Arthur Verona), colț cu Magheru, i-am prins cântând pe Gil Dobrică, Elena Cârstea și Păunița Ionescu, o solistă uitată azi, dar ce voce, ce voce!

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La Mamaia l-am ascultat pe Dan Spătaru și nu trebuie să adaug nimic, că n-are nevoie Dan Spătaru nevoie de elogiile mele. Când venea pe scenă Dan Spătaru, se odihneau și ospătarii. Nimeni nu mai comanda nimic, publicul aplauda și cânta refrenele o dată cu el. La Melody de pe Litoral ieșeau la rampă, în aceeași seară, primii zece de la Festivalul Mamaia. Alături de cei amintiți deja, îi enumăr pe Aurelian Andreescu, Angela Similea, Corina Chiriac, Aura Urziceanu. Câteva sute de spectatori la cabaretul estival, încă 700 – 1000 afară.

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Viorel Păunescu, de departe cel mai important om din turismul nostru, a făcut și Internațional – Olimp, Acapulco – Eforie Nord, Paradis – Jupiter și n-am epuizat lista. , România nu mai are cabaret de clasă de cel puțin un sfert de secol.