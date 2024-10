Creatura blândă şi jucăușă pe care Ilie a adus-o din Polonia. Vrea să ajungă la 200 de exemplare după care să le elibereze în natură

Creatura blândă şi jucăușă pe care Ilie a adus-o din Polonia. Planul românului este să ajungă la 200 de exemplare, apoi le va elibera în natură, în habitatul lor.

Unele animale pot conviețui în armonie deplină cu oamenii. De asta s-a convins și Ilie, un român care a adus în gospodăria sa o vietate specială. Este o prezență rară în România, ceea ce îl face pe Ilie și mai mândru de reușita sa.

Ilie are o fermă în comuna Șibot, județul Alba și are grijă de 100 de cerbi lopătari. Creaturile blânde sunt crescute și îngrijite cu mare atenție de către fermierul care nu are de gând să se oprească aici.

Ilie Tomuș vrea să aibă . Primele perechi le-a adus din Polonia, apoi a completat numărul lor cu încă 10 perechi din Târgu Mureș.

Pasiunea lui Ilie pentru a venit fix când se aștepta cel mai puțin. A văzut astfel de exemplare la un fond de vânătoare și și-a dat seama că misiunea lui va fi aceea de a se îngriji de astfel de vietăți.

”Prima dată le-am văzut la Timişoara, la un fond de vânătoare. Am rămas foarte impresionat și m-am gândit să încerc să cresc și eu aceste animale minunate și frumoase.”, a spus Ilie, potrivit

Ilie Tomuș vrea să ajungă la 200 de exemplare de cerbi lopătari

Cei 100 de cerbi lopătari trăiesc în libertate. Ilie Tomuș a pus la dispoziția animalelor o pășune din Bulbuc, mare de 10 hectare. Aici, cerbii lopătari se simt în habitatul lor natural și au mâncare la discreție.

Cerbii lopatări sunt o adevărată încântare și pentru prietenii lui Ilie. Aceștia vin destul de des să viziteze frumoasele vietăți și sunt de-a dreptul fascinați de cât de repede s-au acomodat la ferma lui Ilie.

Zona de munte le priește din plin cerbilor lopătari. Fermierul nu are deloc cheltuieli mari cu hrana și, tocmai de aceea, nu se va lăsa până nu își va îndeplini marele lui vis.

Ilie Tomuș vrea să ajungă la 200 de exemplare de cerbi lopătari. După ce va atinge acest număr, fermierul are de gând să elibereze animalele în natură pentru a trăi așa cum le place cel mai mult.