Creatura care este jumătate plantă și jumătate animal. Trăiește în ape și puțini au reușit să o vadă

Oamenii de știință sunt fascinați de o creatură, care este jumătate plantă și jumătate animal. Aceasta și puțini au reușit să o vadă, cu toate că se hrănește cu lumina soarelui. Despre cine este vorba, de fapt.

Cum arată vietatea jumătate plantă, jumătate animal

Pământul are locuri și vietăți uimitoare despre care cercetătorii vor mereu să afle informații noi. Specialiștii au rămas captivați de o viețuitoare mică care seamănă superficial cu un nudibranch. Se numește Elysia chlorotica.

Cunoscută și sub denumirea de melc de mare cu frunze verzi sau molusca de mare, vietatea este jumătate plantă, jumătate animal. Așadar, are caracteristici unice, care au fascinat oamenii de știință care au analizat-o.

Face parte din Phylum Mollusca (moluște precum scoicile, stridiile sau caracatițele) și din clasa Gastropoda (precum melcii și melcii de mare). are o capacitate uimitoare de a fotosintetiza, la fel ca plantele, pentru că se hrănește cu lumina soarelui.

Molusca de mare are o culoare verde aprins, similară cu cea a unei frunze. Această nuanță o ajută să se camufleze eficient printre algele cu care se hrănește. Uneori, în funcție de cantitatea de clorofilă pe care o conține, poate căpăta o culoare roșiatică sau cenușie.

Molusca de mare, o vietate unică și specială

Molusca de mare poate fascina pe oricine pentru că este o vietate unică și specială. Potrivit , aceasta nu are oase sau cochilie externă, ci doar un picior muscular pe care-l folosește pentru mișcare.

Dispune și de o manta care secretă o substanță lipicioasă. În plus, are o pereche de tentacule senzoriale pe cap, ochi simpli și o gură cu o radulă pentru a răzui hrana pe care o consumă. Molusca de mare fascinează și datorită faptului că are o relație simbiotică cu algele verzi din specia Vaucheria litore.

La scurtă vreme după ce mănâncă aceste alge, Elysia chlorotica poate reține cloroplastele (organite din celulele vegetale în care are loc fotosinteza). Le păstrează în propriile celule timp de luni de zile, unde se continuă fotosinteza.

Procesul acesta furnizează melcului energie și totodată, îi dă nutrienții necesari pentru a trăi. Mai mult, capacitatea aceasta are rolul de a menține cloroplastele în stare funcțională, ceea ce arată că melcul are probabil gene pentru fotosinteză în genomul său nuclear.

Unde trăiește molusca de mare

Molusca de mare trăiește în ape puțin adânci. Poate fi găsită în crăpăturile stâncilor și printre alge, unde poate aluneca datorită corpului său moale și flexibil. Cu toate această a fost văzută de puține persoane. Supraviețuiește pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii.

De asemenea, poate fi descoperită și în Canada, Texas și Florida, precum și în partea de nord din Noua Scoție. În altă ordine de idei, măsoară între 2 și 3 centimetri în lungime. Unele exemplare ajung la o lungime de 6 centimetri.