Creatura considerată ca fiind la fel de inteligentă precum oamenii. Cercetătorii spun că are abilități uimitoare

Terra, Universul, oceanele sunt un adevărat mister. Deși au fost făcute studii asupra lor, doar o mică parte a fost descoperită. Acestea ascund secrete complexe, iar de ani buni cercetătorii se străduiesc să le deslușească.

Care este creatura ce ne va înlocui

De ani buni se vorbește despre . Nimic nu a prevestit un astfel de eveniment apocaliptic, dar te-ai întrebat vreodată cum ar arăta lumea dacă omenia ar dispărea?!

Dacă nu, cercetătorii sigur au făcut-o. Ba chiar au realizat și studii referitoare la acest subiect. Profesorul Tim Coulson de la Universitatea din Oxford a studiat ani la rând biologia și evoluția umană.

El este de părere că dispariția umanității de pe Terra ar putea duce la formarea unor noi specii surprinzătoare. De asemenea, ele ar prelua rolurile ecologice ale Pământului, conform .

Ce spun cercetătorii

Tim Coulson a scris și o carte, The Universal History of Us, în care urmărește întreaga istorie a vieții. El se concentrează pe o singură predicție despre ceea ce ar putea urma.

Conform cercetărilor sale, este cea care ar lua locul omului. Această specie este foarte inteligentă și se adaptează rapid. Profesorul afirmă că specia are complexe abilități de comunicare, manipulare și este capabilă să construiască civilizația.

„Abilitatea lor de a rezolva probleme complexe, de a comunica între ele și de a manipula obiecte sugerează că, având în vedere condițiile de mediu potrivite, ar putea evolua într-o specie care construiește civilizația.

Structura lor neuronală avansată, sistemul nervos descentralizat și abilitățile remarcabile de rezolvare a problemelor fac ca mai multe specii de caracatițe să fie potrivite pentru o lume imprevizibilă”, susține profesorul Tim Coulson prin intermediul cărții sale.

De asemenea, acesta abordează și tema evoluției. Cercetătorul o descrie drept „schimbarea treptată a organismelor vii în timp, pe măsură ce se adaptează mai bine la mediul lor.”