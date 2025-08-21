Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Cred că ne calificăm! Nu am nicio emoție”. Gigi Becali a vorbit de bani înainte de Aberdeen – FCSB

Gigi Becali a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, câți bani va câștiga în acest sezon european. Ce spune patronul FCSB despre dubla cu Aberdeen.
Iulian Stoica
21.08.2025 | 11:10
Gigi Becali, sigur de calificare în dubla cu Aberdeen. Sursă foto: Colaj Fanatik

După ce a trecut de Drita în turul 3 preliminar, FCSB o va întâlni pe Aberdeen în play-off-ul UEFA Europa League. Patronul echipei, Gigi Becali, a vorbit despre sumele pe care le va câștiga, dar și despre ce formație va trece mai departe.

Pentru a ajunge în „Faza Ligii” UEFA Europa League, FCSB mai trebuie să facă un pas și să treacă de Aberdeen în dublă manșă. Partida tur se dispută în Scoția, iar costurile pentru deplasare sunt uriașe, acestea atingând 170.000 de euro doar pentru charter.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că nu contează suma plătită pentru deplasare, pentru că „balta are pește”. Cât despre calificare, patronul de la FCSB e sigur că elevii pregătiți de Elias Charalambous o vor elimina pe Aberdeen, însă câștigurile din acest an european nu vor fi similare cu cel din sezon trecut.

Subiectul a fost abordat de moderatorul Horia Ivanovici: „Mă uitam acum și am văzut că 170.000 de euro vă costă, așa cum a scris Golazo, deplasarea în Scoția. S-ar ajunge la 200.000 de euro deplasarea în Scoția”.

„Are balta pește! Nu am emoții, câștig sigur 10 milioane de euro”

Reacția lui Gigi Becali nu a întârziat să apară: „Nu știu, nu contează. Are balta pește! (n.r. – Ne calificăm, domnule Becali?) Eu cred că da! Nu am nicio emoție! Eu sunt ca și calificat, nu am emoții.

Nu mai iau 15-16-20 de milioane de euro, dar 10 milioane de euro le iau sigur. Și dacă te califici în Conference League, tot ajungi la 10 milioane de euro”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB s-a calificat după o dublă victorie cu Drita în play-off-ul de Europa League, unde va da peste scoțienii de la Aberdeen. Meciurile decisive pentru calificarea în faza grupei principale vor avea loc pe 21 august (turul la Aberdeen, ora de start 21:45) și pe 28 august (returul pe Arena Națională, oră de start 21:30).

