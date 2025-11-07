„Cred cu convingere că e gata”. Meme Stoica, reacție virală despre Louis Munteanu, cel mai așteptat transfer la FCSB: „Salariu enorm. Cât clauza lui Olaru!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a fost foarte aproape de a ajunge la FCSB, însă mutarea a picat după ce atacantul s-a răzgândit peste noapte și a cerut un salariu extrem de mare pentru SuperLiga. Cum a comentat Mihai Stoica acest lucru.

Ce spune Mihai Stoica despre Louis Munteanu, cel mai așteptat transfer la FCSB

Într-o intervenție specială din Elveția la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a transmis că speră din toată inima că transferul lui Louis Munteanu a picat definitiv. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că nu există comparație între Munteanu și Bîrligea, atacantul roș-albaștrilor marcând multe goluri în cupele europene.

„(n.r. – S-a terminat telenovela cu Louis Munteanu?) Eu sper din toată inima că s-a terminat! Cred cu convingere că s-a terminat. Sunt convins că noi suntem ultra acoperiți pe poziția lui. Am spus-o de foarte multe ori și o spun încă o dată, pentru mine nu există comparație fotbalistică între Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

Nu contează ce note iei la liceu, dacă tu nu reușești la facultate. La liceu sunt și profesori mai permisivi, dar trebuie să iei la facultate! Un fotbalist trebuie să-și demonstreze valoarea în cupele europene, ci nu în campionatul nostru. În campionatul nostru poți să dai 445 de goluri… Corect, e frumos, dă bine la CV, dar nu te ia nimeni!

Lumea te vede în Europa, iar Bîrligea acolo a fost vizibil! Nu mai are rost să discutăm ce a făcut… A marcat cu Bologna, a marcat cu Aberdeen și atunci a făcut o cursă senzațională la golul lui Olaru. Louis Munteanu trebuie să demonstreze în Europa sau la echipa națională. Pentru mine, acolo se face diferența”, a declarat Mihai Stoica.

De ce era Louis Munteanu prea scump pentru FCSB

În continuare, Mihai Stoica a mărturisit că nu era posibil ca , asta în contextul în care clauza lui Olaru este de 5 milioane de euro. Totodată, oficialul FCSB a amintit de neseriozitatea lui Munteanu de la negocieri.

„Nu există comparație între Bîrligea și Munteanu. Am spus din start acest lucru, de când s-a plătit o sumă mare pe Bîrligea. Când Gigi m-a întrebat dacă îl luăm pe Bîrligea, iar voi știți foarte bine, că la FANATIK a pornit toată discuția despre el. Atunci am spus ‘Gigi, imediat! Nu sta pe gânduri’. S-au dat două milioane, dar între timp s-au făcut mai mult de două. Nu ai cum să pierzi banii aceștia niciodată, iar Gigi nu i-a pierdut.

(n.r. – A cerut 60.000 de euro pe lună salariu) Pentru mine era enorm! În opinia mea, era ilogic să plătești o sumă atât de mare… Era aproape clauza lui Olaru! Îl lăsam pe Olaru, cel mai bun fotbalist al nostru, să plece pentru 5 milioane, iar apoi să ajungem să plătim o sumă aproape egală pentru achiziții. Gigi când își pune ceva în cap, realizează, dar nici el nu suportă neseriozitatea într-o negociere, iar aici nu mă refer la club-club”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica, reacție virală despre salariul cerut Louis Munteanu la FCSB

În încheiere, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a expus faptul că nu ar fi oferit 60.000 de euro salariu lui Munteanu chiar dacă echipa avea 15 puncte din 12 posibile în Europa League. Mihai Stoica a transmis faptul că nici

„(n.r. – Era periculos pentru vestiar ca el să vină cu 60.000 pe lună) Așa este, dar sper ca acesta să fie un capitol încheiat! Au mai zis jucători care au zis din start că nu vin la FCSB, dar după au spus că vin. Niciodată nu aș mai lua un jucător care a spus în prima fază că nu vrea să vină. Aici mă refer la situația de anul trecut, când Gigi a vrut să îl ia de la Fiorentina.

Nici dacă aveam 9 puncte în Europa League, tot nu îi dădeam 60.000 salariu. Nici dacă aveam 15 puncte din 12 posibile! Din moment ce ei au avut o înțelegere, iar după să vină să spună că s-a răzgândit și că vrea mai mulți bani… Așa zice Gigi că a decurs discuția. Credeți vreodată că Gigi acceptă așa ceva, să fie luat peste picior?”, a conchis Mihai Stoica.